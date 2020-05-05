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      Концепция деоккупации Крыма: три тактические задачи от МИД Украины

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба
      Дмитрий Кулеба / ZIK

      Министерство иностранных дел Украины разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Она предусматривает выполнение как тактических, так и стратегических задач.

      О разработке концепции деоккупации Крыма заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ".

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      По его словам, министерство вместе с представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем разрабатывает стратегию, концепцию, видение относительно оккупированного Крыма.

      При этом, как отметил Дмитрий Кулеба, Украина должна решить как минимум три тактические задачи и одну стратегическую.

      "Первая тактическая задача – как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья – дополнительные международные инструменты, которые мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию", – отметил министр.

      Относительно стратегической задачи, то она заключается в том, как Крым будет возвращен Украине.

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      Как заверил Дмитрий Кулеба, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Дмитрий Кулеба – новости Новости политики Новости Украины
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