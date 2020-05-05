Концепція деокупації Криму: три тактичні задачі від МЗС України

Міністерство закордонних справ України розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади. Вона передбачає виконання як тактичних, так і стратегічних задач.

Про розробку концепції деокупації Криму заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ".

Важливо Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому

За його словами, міністерство разом з представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кореневичем розробляє стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму.

При цьому, як відзначив Дмитро Кулеба, Україна має вирішувати як мінімум три тактичні задачі та одну стратегічну.

"Перша тактична задача – як ми утримуємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друга – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третя – які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію", – відзначив міністр.

Щодо стратегічної задачі, то вона полягає в тому, як Крим буде повернений до України.

Варте уваги Завербовані ФСБ: як Росія обирає шпигунів серед українців

Як запевнив Дмитро Кулеба, команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим.