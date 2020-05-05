22:41
5 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Концепція деокупації Криму: три тактичні задачі від МЗС України

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба
      Дмитро Кулеба / ZIK

      Міністерство закордонних справ України розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади. Вона передбачає виконання як тактичних, так і стратегічних задач.

      Про розробку концепції деокупації Криму заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ".

      Важливо Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому

      За його словами, міністерство разом з представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кореневичем розробляє стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму.

      При цьому, як відзначив Дмитро Кулеба, Україна має вирішувати як мінімум три тактичні задачі та одну стратегічну.

      "Перша тактична задача – як ми утримуємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друга – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третя – які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію", – відзначив міністр.

      Щодо стратегічної задачі, то вона полягає в тому, як Крим буде повернений до України.

      Варте уваги Завербовані ФСБ: як Росія обирає шпигунів серед українців

      Як запевнив Дмитро Кулеба, команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Новини України МЗС України Новини Криму Анексія Криму Дмитро Кулеба – новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      сьогодні , 22:00 Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      Олександр Коваленко
      Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      сьогодні , 21:13 Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      Анатолій Максимов