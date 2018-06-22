Кондитерскую компанию оштрафовали за имитацию упаковки Roshen
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тысяч гривен за использование упаковки, по форме напоминающей упаковку кондитерской корпорации Roshen
Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
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Оштрафован ООО "Киевский БКК" (Киев) на 326 052 гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН",
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее Кассационный суд Верховного Суда признал законным решение Антимонопольного комитета Украины о начислении аэропорту "Борисполь" штрафа в сумме 12,8 миллионов гривен.