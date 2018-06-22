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Кондитерскую компанию оштрафовали за имитацию упаковки Roshen

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Киевский БКК оштрафовали за имитацию упаковки Roshen
Киевский БКК оштрафовали за имитацию упаковки Roshen / 24 Канал

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тысяч гривен за использование упаковки, по форме напоминающей упаковку кондитерской корпорации Roshen

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

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Оштрафован ООО "Киевский БКК" (Киев) на 326 052 гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН",
– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кассационный суд Верховного Суда признал законным решение Антимонопольного комитета Украины о начислении аэропорту "Борисполь" штрафа в сумме 12,8 миллионов гривен.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Рошен Штрафы
Источник: 24 Канал
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