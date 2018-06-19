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Националистку Ле Пен обязали выплатить немалую сумму Европарламенту

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Марин Ле Пен
Марин Ле Пен / Getty images

Суд Евросоюза оставил в силе решение, согласно которому лидер французской партии "Национальное объединение" ранее известная как "Национальный фронт" Марин Ле Пен обязана возместить Европарламенту 300 тысяч евро.

Как сообщают французские СМИ, соответствующее постановление суд вынес по итогам рассмотрения дела о растрате Ле Пен средств Европарламента на фиктивное трудоустройство помощников в то время, когда она была депутатом в Европарламенте.

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Таким образом суд ЕС отклонил иск французской националистки с требованием отменить решение, принятое Европарламентом в конце 2016 года о взыскании этой суммы.

Суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, поскольку Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

Официальное расследование против Марин Ле Пен за растрату денег Европарламента начали более года назад.

Теги: Новости политики Деньги Новости Франции Штрафы Марин Ле Пен Европарламент
Источник: 24 Канал
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