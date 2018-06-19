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Націоналістку Ле Пен зобов'язали виплатити чималу суму Європарламенту

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Марін Ле Пен
Марін Ле Пен / Getty images

Суд Євросоюзу залишив у силі рішення, згідно з яким лідерка французької партії "Національне об'єднання" раніше відома як "Національний фронт" Марін Ле Пен зобов'язана відшкодувати Європарламенту 300 тисяч євро.

Як повідомляють французькі ЗМІ, відповідну постанову суд виніс за підсумками розгляду справи про розтрату Ле Пен коштів Європарламенту на фіктивне працевлаштування помічників в той час, коли вона була депутатом в Європарламенті.

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Таким чином суд ЄС відхилив позов французької націоналістки з вимогою скасувати рішення, прийняте Європарламентом наприкінці 2016 року щодо стягнення цієї суми.

Cуд постановив, що гроші необхідно повернути назад, оскільки Ле Пен не змогла довести, що "її помічник виконував фактичну роботу для неї", згідно із заявою суду.

Офіційне розслідування проти Марін Ле Пен за розтрату грошей Європарламенту розпочали понад рік тому.

Теги: Новини політики Гроші Новини Франції Європарламент Марін Ле Пен Штрафи
Джерело: 24 Канал
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