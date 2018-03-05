Кондолиза Райс назвала преимущества личных санкций против российских чиновников

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что санкции, введенные против ближайшего окружения Владимира Путина – лучший способ наказать россиян за вмешательство в американские выборы 2016 года.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает "Голос Америки".

"Если кто-то попал в список санкций, он уже не сможет путешествовать, въехать в США. Это действительно влияет на то, что этот человек сможет или не сможет делать", – сказала Райс.

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Она предостерегла от широких экономических санкций, говоря, что молодое поколение россиян следует отделить от президента Владимира Путина и его "ближайшего окружения".

"Я бы осторожно относилась к введению санкций в отношении определенных аспектов экономики, поскольку для некоторых молодых россиян общения с Западом действительно является важным", – подчеркнула Кондолиза Райс.