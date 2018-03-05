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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кондоліза Райс назвала переваги особистих санкцій проти російських чиновників

641 Читать новость на русском
Кондоліза Райс
Кондоліза Райс

Колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна - найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори 2016 року.

Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє "Голос Америки".

"Якщо хтось потрапив до списку санкцій, він вже не зможе подорожувати, в'їхати в США. Це справді має вплив на те, що ця особа зможе або не зможе робити", – сказала Райс.

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Вона застерегла від широких економічних санкцій, кажучи, що молоде покоління росіян слід відокремити від президента Володимира Путіна і його "найближчого оточення".

"Я б обережно ставилася до запровадження санкцій щодо певних аспектів економіки, оскільки для деяких молодих росіян спілкування з Заходом дійсно є важливим", – наголосила Кондоліза Райс.

Теги: Новини політики Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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