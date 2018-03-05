Кондоліза Райс назвала переваги особистих санкцій проти російських чиновників

Колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна - найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори 2016 року.

Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє "Голос Америки".

"Якщо хтось потрапив до списку санкцій, він вже не зможе подорожувати, в'їхати в США. Це справді має вплив на те, що ця особа зможе або не зможе робити", – сказала Райс.

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Вона застерегла від широких економічних санкцій, кажучи, що молоде покоління росіян слід відокремити від президента Володимира Путіна і його "найближчого оточення".

"Я б обережно ставилася до запровадження санкцій щодо певних аспектів економіки, оскільки для деяких молодих росіян спілкування з Заходом дійсно є важливим", – наголосила Кондоліза Райс.