Укрзализныця попала в скандал: кондукторы берут деньги за проезд себе, а билеты не выдают

На новом рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела – Черкассы кондукторы недобросовестно выполняют свою работу. Они открыто предлагают ехать за меньшую сумму, однако без билета.

Журналист рассказал, что у него возник короткий разговор с кондуктором, который предложил ему 2 варианта проезда – или за 20 гривен, но без чека, или за 25 с чеком.

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Прибыль идет в карманы кондукторов

По словам Тищенко, из поселка, где останавливается рельсовый автобус, до Черкасс можно доехать за 15 минут. За эти же деньги можно воспользоваться обычной маршруткой, но ехать на час дольше.

Этот новый транспорт имеет только один вагон. Все люди, что сидели возле меня, спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу,

– отметил журналист.

Он добавил, что через несколько месяцев этот рельсовый автобус отменят из-за убыточности, ведь прибыль идет в карман кондуктору.



В рельсовом автобусе предлагают более дешевый проезд без билета / Фото Богдана Тищенко

Реакция Укрзализныци на ситуацию

На сообщение Тищенко отреагировала Укрзализныця. В компании извинились за такую ситуацию и попросили предоставить подробную информацию о поездке.

"Просим Вас предоставить более подробную информацию о вашей поездке, а именно: номер поезда и дату отправления и ваш личный номер телефона, чтобы мы имели возможность зарегистрировать официальное обращение", – говорится в сообщении.

В то же время пользователи сети соглашаются с автором публикации и добавляют, что таких случаев очень много.