Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием немедленно прекратить распространение угроз в адрес граждан России на YouTube. Россия также обвинила видеохостинг в терроризме.

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Блокировка YouTube в России

Поэтому существует вероятность, что в России уже на этой неделе заблокируют YouTube. Сообщают, что это решение планировали принять еще на прошлой неделе, однако тогда Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram.

Поэтому с блокировкой YouTube решили подождать. Есть вероятность, что россияне потеряют доступ к видеохостингу уже в эту пятницу, 18 марта.

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