Роскомнадзор звернувся до американської компанії Google з вимогою негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Росії на YouTube. Росія також звинуватила відеохостинг у тероризмі.

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Блокування YouTube у Росії

Тому існує ймовірність, що у Росії вже цього тижня заблокують YouTube. Повідомляють, що це рішення планували ухвалити ще минулого тижня, проте тоді Роскомнадзор заблокував соціальну мережу Instagram.

Тож з блокуванням YouTube вирішили зачекати. Є ймовірність, що росіяни втратять доступ до відеохостингу вже цієї п'ятниці, 18 березня.

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