Им инкриминируют завладение 1,2 миллиарда гривен. Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".
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Он подчеркнул, что это наши с вами деньги, выделенные Нацбанком в виде стабилизационного кредита в адрес одного из частных банков под названием "VAB Банк".
Это конец громкой коррупционной саги,
– констатировал Лещенко.
Как напомнил журналист, Бахматюк буквально организовал текущее взаимодействие с руководством Нацбанка. Также он наладил подбор для передачи в залог Нацбанку недвижимости, которая принадлежала связанной с Бахматюком компании. Также олигарх подписал договор поручительства.
"Эта сделка стала одним из самых вопиющих примеров откровенного мошенничества. Поэтому дело стало одним из приоритетов НАБУ. И вот следствие завершено", – подчеркнул Лещенко.
"Честная политика" с Сергеем Лещенко за 10 июля: смотрите видео
Предыстория
- Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 миллионов долларов (1,2 миллиарда гривен) стабилизационного кредита, выданного "VAB Банк".
- По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Нацбанка с нарушением законодательства.
- В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам. Среди них – первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец "VAB Банк". Бахматюка тогда же объявили в розыск.
- Также бывшего владельца подозревают, в том, что он совместно с менеджментом "VAB Банк" организовал финансовые операции с незаконно полученными кредитом, направленные на маскировку источников их происхождения и расположения.