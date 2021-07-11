Им инкриминируют завладение 1,2 миллиарда гривен. Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

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Он подчеркнул, что это наши с вами деньги, выделенные Нацбанком в виде стабилизационного кредита в адрес одного из частных банков под названием "VAB Банк".

Это конец громкой коррупционной саги,

– констатировал Лещенко.

Как напомнил журналист, Бахматюк буквально организовал текущее взаимодействие с руководством Нацбанка. Также он наладил подбор для передачи в залог Нацбанку недвижимости, которая принадлежала связанной с Бахматюком компании. Также олигарх подписал договор поручительства.

"Эта сделка стала одним из самых вопиющих примеров откровенного мошенничества. Поэтому дело стало одним из приоритетов НАБУ. И вот следствие завершено", – подчеркнул Лещенко.

"Честная политика" с Сергеем Лещенко за 10 июля: смотрите видео

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