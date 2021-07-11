Їм інкримінують заволодіння 1,2 мільярда гривень. Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".
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Він наголосив, що це наші з вами гроші, виділені Нацбанком у вигляді стабілізаційного кредиту на адресу одного з приватних банків під назвою VAB Банк.
Це кінець гучної корупційної саги,
– констатував Лещенко.
Як нагадав журналіст, Бахматюк буквально організував поточну взаємодію з керівництвом Нацбанку. Також він налагодив підбір для передачі в заставу Нацбанку нерухомості, яка належала пов'язаною з Бахматюком компанії. Також олігарх підписав договір поруки.
"Ця оборудка стала одним із найбільш кричущих прикладів відвертого шахрайства. Тому справа стала одним із пріоритетів НАБУ. Й от слідство завершено", – підкреслив Лещенко.
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Передісторія
- Ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 мільярдів доларів (1,2 мільярда гривень) стабілізаційного кредиту, виданого VAB Банк.
- За даними слідства, Бахматюк у жовтні 2014 року отримав стабкредит від Нацбанку з порушенням законодавства.
- У листопаді 2019 року НАБУ й САП повідомили про підозру 10 особам. Серед них – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник VAB Банк. Бахматюка тоді ж оголосили в розшук.
- Також ексвласника підозрюють, у тому, що він спільно з менеджментом VAB Банк організував фінансові операції з незаконно отриманими кредитом, спрямовані на маскування джерела їхнього походження та розташування.