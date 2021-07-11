Їм інкримінують заволодіння 1,2 мільярда гривень. Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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Він наголосив, що це наші з вами гроші, виділені Нацбанком у вигляді стабілізаційного кредиту на адресу одного з приватних банків під назвою VAB Банк.

Це кінець гучної корупційної саги,

– констатував Лещенко.

Як нагадав журналіст, Бахматюк буквально організував поточну взаємодію з керівництвом Нацбанку. Також він налагодив підбір для передачі в заставу Нацбанку нерухомості, яка належала пов'язаною з Бахматюком компанії. Також олігарх підписав договір поруки.

"Ця оборудка стала одним із найбільш кричущих прикладів відвертого шахрайства. Тому справа стала одним із пріоритетів НАБУ. Й от слідство завершено", – підкреслив Лещенко.

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