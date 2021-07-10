Кінець гучної корупційної саги – Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у "справі Бахматюка". Детальніше – далі у блозі.

До теми Розкрадання 1,2 мільярда НБУ: розслідування частини справи завершили

Слідство завершено щодо 14 осіб. Їм інкримінують заволодіння 1,2 мільярда гривень – це наші з вами гроші, виділені Нацбанком у вигляді стабілізаційного кредиту на адресу одного з приватних банків під назвою "ВіЕйБі Банк".

Відлуння цієї гучної історії ви могли бачити під парламентом або на автошляхах України.

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Війна Бахматюка проти Ситника

Головний фігурант справи – аграрний олігарх Олег Бахматюк, який переховується в Австрії. Він, зажадавши закриття справи, організував кампанію ненависті та нападок на керівника НАБУ Артема Ситника, який зумів довести справу до кінця.



Бахматюк організував кампанію ненависті проти Артема Ситника / Фото УП

Щоб уникнути покарання, олігарх організував повноцінну масштабну війну. Заангажовані публікації лідерів громадської думки в інтернеті, серед яких начебто:

політолог Віктор Таран;

депутат попереднього скликання від блоку Петра Порошенка – Олександр Черненко;

депутат попереднього скликання від партії Олега Ляшка – Ігор Попов.

І мітинги під Верховною Радою з вимогою звільнити Ситника. І фури на автотрасах України, де самого Ситника звинувачували в корупції.

Проти Ситника навіть інспірували розслідування про начебто подарунок у вигляді відпочинку на одній з туристичних баз. Як виявилося, псевдовикривачем тут виявився радник сестри Олега Бахматюка.

До теми. Мовиться про відпочинок у готелі в Рівненській області. Тоді заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік. Ситника звинуватили в тому, що він не вказав у декларації такий подарунок.

Що ж це за справа, яка стала справжньою війною проти антикорупційного органу?

Чим відома справа Бахматюка

Після втечі Януковича в Україні почався банкопад. Багато фінансових установ не змогли вижити в нових реаліях, бо були не класичними банками, а просто касами біля тих чи інших олігархічних кланів, які збирали гроші з вкладників та направляли їх на розвиток олігархічного бізнесу. А коли кон'юнктура помінялася, то ці банки посипалися.

Слідство встановило, що в жовтні 2014 року "ВіЕйБі Банк" звернувся до Національного банку України з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

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Хоча "ВіЕйБі Банк" не подав всі необхідні для цього документи – наприклад, програму фінансового оздоровлення свого банку – правління Нацбанку, всупереч вимогам законів, прийняло його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, що передається в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку.

Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,6 мільйона гривень замість 1,8 мільярда, заявлених "ВіЕйБі Банком".



Олег Бахматюк / Фото polygraf

Проте, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутності всіх необхідних документів, НБУ надав кредит "ВіЕйБі Банку" в розмірі 1,2 мільярда гривень, який він не повернув.

Це – на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 мільярди гривень кредитів.

А через 40 днів, в листопаді 2014 року, після виділення коштів, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним. І на цьому кінці в воду.

Слідство завершено

Ця оборудка стала одним з найбільш кричущих прикладів відвертого шахрайства. Тому справа стала одним з пріоритетів НАБУ. І от слідство завершено щодо 14 підозрюваних. Серед них:

9 чиновників Нацбанку, зокрема експерший заступник глави НБУ Олександр Писарук;

ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";

заступник директора фірми, яка готувала рецензію на оцінку майна банку;

троє посадових осіб приватних компаній, пов'язаних з бенефіціарними власниками ВАТ "ВіЕйБі Банк" Бахматюком.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб виділене в окремі провадження. Мовиться про:

фактичного власника банку Олега Бахматюка;

його соратника – ексголову правління;

ще одного соратника – ексголову спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Згідно з законом, це провадження зупинено у зв'язку з розшуком цих осіб. Сам Бахматюк передає привіти з Відня, де він записав вже 2 багатогодинних інтерв'ю з Дмитром Гордоном, що мають всі ознаки піар-матеріалів та не мають жодних критичних запитань.

Що саме вчинив Бахматюк

Він організував поточну взаємодію з керівництвом Нацбанку. Також він організував підбір для передачі в заставу Нацбанку нерухомості, яка належала пов'язаною з Бахматюком компанії. Також олігарх підписав договір поруки.

Підозрювані-втікачі

Бахматюк – не єдиний підозрюваний, що втік з України. Його голова наглядової ради підписав лист до Нацбанку про потребу в коштах, організував рішення своєї наглядової ради про передачу нерухомості в заставу Нацбанку, підписав запевнення банку про збільшення розміру регулятивного капіталу протягом строку користування кредитом.

Голова правління банку вступив в змову з керівництвом НБУ для організації швидкого та позитивного рішення про видачу коштів. Подав в Нацбанк клопотання з пакетом документів.

Підібрав для передачі в заставу Нацбанку майно пов'язаних осіб. Організував завідомо недостовірні звіти про начебто незалежну оцінку заставного майна.

Експерший заступник голови Нацбанку Писарук забезпечив швидкий розгляд документів для кредиту, шляхом впливу на керівників управління Нацбанку в Києві та області, організував потрібний висновок про прийнятність забезпечення по кредиту.

Сприяв підписанню всіма членами правління Нацбанку проєкту поостано про надання стабкредиту.

Чому справа в суді лише зараз

Тепер питання. Якщо розслідування усіх цих фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року, то чому справу передають в суд лише зараз, через 5 років? Тому що в часи Порошенка відбувався тупий саботаж розслідування.

Бахматюк мав близьких друзів у фракції БПП, а генпрокурор Юрій Луценко фактично злив справу в унітаз.

В лютому 2019 року, за місяць до виборів президента, Луценко визначив підслідність провадження за поліцією. Бо, попри чіткі статті, які належать до підслідності НАБУ, в поліції була паралельна справа-клон, і Луценко передав туди всі матеріали.



Луценко "злив справу в унітаз" / Фото picture alliance

А ту через пів року, в серпні 2019 року, коли Луценко продовжував бути генпрокурором, закрили провадження за статтю "в зв'язку з відсутністю складу злочину".

Справу врятували

Врятувати справу вдалося лише тоді, коли змінили генпрокурора. Постанову Луценка було скасовано новим генпрокурором – Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за НАБУ.



Руслан Рябошапка повернув справу / Фото ОП

При чому злиття справи Бахматюка в унітаз за часів Луценка відбувалося в прямому сенсі слова. Поліція, яка вела начебто розслідування, частину доказів "випадково" втратила: 100 томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Іншими словами, матеріальні докази просто згнили у підвалі підприємства, що проводить експертизи.

Довідка. Відповідно до внутрішньої інструкції, усі матеріали кримінальних справ після їх закриття повинні зберігатися у спеціальних приміщеннях без доступу сторонніх осіб.

І лише завдяки тому, що НАБУ мало копії багатьох файлів, справу врятували. Детективи НАБУ не лише встановили всіх причетних до оборудки, але і у який спосіб гроші виводились з банку. Деталі схематозу описав Центр протидії корупції.

Спочатку у банку несподівано згадали, що мають борг перед якоюсь кіпрською фірмою. Одразу після отримання кредиту від Нацбанку з наших з вами коштів банкіри Бахматюка переказали половину грошей – 45 мільйонів доларів – на рахунки офшорки Quickom Limited.

Куратор від Нацбанку, який був приставлений спостерігати за витрачанням грошей держави і контролював усі фінансові операції "ВіЕйБі банку", цього "не помітив".

Незвичайна фірма Quickom Limited

Ця фірмочка Quickom Limited була не звичайним "позичальником", а контролювалася самим Бахматюком. Тобто борг сплатили самі собі. Через цю компанію Бахматюк володів й іншим банком – "Фінансова ініціатива”, який теж збанкрутував.

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Ще частину грошей – 380 мільйонів гривень – банкіри Бахматюка віддали як депозит Тростянецькому м'ясокомбінату і фірмі "Свiтанок", які контролював… Правильно! Сам Бахматюк.

Однак тоді діяла заборона НБУ на дострокове повернення депозитів пов'язаним компаніям. Решту грошей вивели через зняття готівки. Звичайні ж вкладники не могли забрати свої гроші. Вони отримували по 1 тисячі гривень на день через касу банку.

І хоча б заради встановлення справедливості щодо цих людей справа має завершитися вироками.