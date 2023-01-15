Когда в Украине снова потеплеет
Уже со вторника, 17 января, столбик термометра днем на всей территории Украины будет показывать только "плюсы". Впрочем, весеннее тепло вернется вместе с дождями. Так что стоит подготовить зонтики.
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Заметим, что пока на Западе, Севере и Востоке температура вырастет в большинстве своем всего на два градуса, на Юге уже подскочит до +9...+11. Далее столбик термометра во всех областях будет подниматься еще выше.
Прогноз погоды на 17 января / Скриншот из Укргидрометцентра
В среду температура достигнет до +17
18 января почти на всей территории нашего государства будет господствовать плюсовая температура. Только в Луганской области ночью, возможно, еще будет 1 градус мороза.
Тем временем в западных и северных областях днем +7...+9 градусов. Ночью – от 2 до 4 выше нуля. Прохладнее всего уже традиционно на Востоке. Впрочем, днем преимущественно +5...+7.
Тем временем на Юге наиболее жарко. Местным жителям не понадобятся зимние куртки, ведь воздух прогреется до +17 градусов. Заметим, что такой температурный максимум будет в Крыму. Между тем, в Одессе, Херсоне и Николаеве до +13 градусов.
Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра