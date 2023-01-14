Дожди начнутся с Запада

На Западе неделя снова начнется с дождей. Также синоптики прогнозируют ночью местами мокрый снег. К слову, днем понедельника осадки побеспокоят и жителей северных областей.

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Во вторник почти над всей Украиной небо затянется облаками. С прояснениями в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. К слову, только в этих регионах температура воздуха ночью еще опустится до -2 градусов.

В среду почти везде будет пасмурно

Заметим, что уже 18 января столбики термометра на Западе и Севере подскочат до +9, на Востоке в основном до +6, между тем на Юге вплоть до +16.

Такой температурный максимум будет в Крыму. Между тем, в Одессе до +13, а в Херсоне и Николаеве до +12.

Впрочем, вероятно, в этот день зонтики пригодятся жителям почти всех областей Украины. Без существенных осадков только на Востоке. Между тем, на Западе, Севере и Юге синоптики прогнозируют дождь. Однако огорчаться не стоит. По предварительным данным, сильные ливни не побеспокоят.

Прогноз погоды на 18 января / Скриншот Укргидрометцентра