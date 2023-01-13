Когда в Украине снова потеплеет

С сегодняшнего дня, 13 января, столбик термометра будет постепенно подниматься. Синоптик Наталья Диденко ранее объяснила, что в Украину придет атлантический воздух. Так что "плюсовая" температура уже вскоре будет везде.

Читайте также Снежить будет только в одной области: какой будет погода в Украине 13 января

В ближайшие несколько ночей еще немного подморозит. Однако на выходных максимум всего -5 градусов на Востоке Украины.

Уже в понедельник температура воздуха ночью не превысит 4 градуса мороза. Более того, в Одессе уже будут "плюсы".

Во вторник до +11 градусов

Заметим, что в первые два дня новой недели жителей Запада и Севера снова побеспокоят мокрый снег с дождем. Ночью 17 января преимущественно -1...+1 градус. Тем временем днем преимущественно +3...+5 градусов.

В Черновцах и Хмельницком еще больше – до +7. Кстати, такие показатели будут фиксироваться и в Центральной Украине.

Прогноз погоды на 17 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Без холодов днем обойдется и на Востоке. В частности, в Луганске от 2 до 4 градусов, в Донецке – также +3…+5.

Тем временем в южные области приедет настоящая весна. Местные жители даже смогут сбросить с себя зимнюю одежду, ведь на улице будет +9...+11 градусов. Кстати, сильный ветер не будет донимать. Порывы всего 5 – 10 метров в секунду.

Заметим, хорошо, что тепло будет уже господствовать и в целом на Востоке Украины. Ведь погода влияет и на ситуацию на фронте. Потепление поможет нашим воинам, защищающим родную землю от российских захватчиков.