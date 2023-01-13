Коли в Україні знову потепліє

Від сьогодні, 13 січня, стовпчик термометра буде поступово підійматися. Синоптикиня Наталка Діденко раніше пояснила, що в Україну прийде атлантичне повітря. Тож "плюсова" температура вже незабаром буде скрізь.

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Найближчі кілька ночей ще трохи підморозить. Однак, на вихідних максимум лише -5 градусів на Сході України.

Уже в понеділок температура повітря вночі не перевищуватиме 4 градуси морозу. Ба більше, в Одесі вже будуть "плюси".

У вівторок до +11 градусів

Зауважимо, у перші два дні нового тижня жителів Заходу та Півночі знову потурбують мокрий сніг з дощем. Вночі 17 січня переважно -1...+1 градуси. Тим часом вдень здебільшого +3...+5 градусів.

У Чернівцях та Хмельницькому ще більше – до +7. До речі, такі показники фіксуватимуть і в Центральній Україні.

Прогноз погоди на 17 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Без морозів вдень обійдеться і на Сході. Зокрема, у Луганську від 2 до 4 градусів, у Донецьку – також +3...+5.

Тим часом до південних областей завітає справжня весна. Місцеві жителі навіть зможуть трохи скинути з себе зимову одежину, адже на вулиці буде +9...+11 градусів. До речі, сильний вітер не дошкулятиме. Пориви лише 5 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, добре, що тепло пануватиме вже і в цілому на Сході України. Адже погода впливає і на ситуацію на фронті. Потепління допоможе нашим воїнам, які боронять рідну землю від російських загарбників.