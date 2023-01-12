Так, погоду, схожу на зимову, слід очікувати на Півдні та Сході нашої країни. А ось сніг з дощем завітають лише у Закарпатську область.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 13 січня
Натомість на іншій території України переважатиме хмарна з проясненнями погода, яка не принесе опадів, та плюсова температура. Найтепліше буде на Заході та Півдні нашої держави. Так, показник на термометрі у західних областях коливатиметься від -3 градусів вночі до +7 вдень, на Півдні від -5 до +7 відповідно.
Натомість на Півдні очікують від -8 вночі до +3 вдень, а на Сході України – від -7 до +2 відповідно. Також лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях українці можуть очікувати на температуру нижче 0 й удень 13 січня.
Температура в найбільших містах України
- Київ – -1...+1
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +4...+6
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +2...+4
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – -2...0
- Суми – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -5...-3
- Луганськ – -4...-2
- Харків – -2...0
Погода в Україні 13 січня / Карта Укргідрометцентру