Так, погоду, схожу на зимову, слід очікувати на Півдні та Сході нашої країни. А ось сніг з дощем завітають лише у Закарпатську область.

Варте уваги Земля на Сході замерзає та це впливає на можливий наступ Росії або України, – Bloomberg

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 13 січня

Натомість на іншій території України переважатиме хмарна з проясненнями погода, яка не принесе опадів, та плюсова температура. Найтепліше буде на Заході та Півдні нашої держави. Так, показник на термометрі у західних областях коливатиметься від -3 градусів вночі до +7 вдень, на Півдні від -5 до +7 відповідно.

Натомість на Півдні очікують від -8 вночі до +3 вдень, а на Сході України – від -7 до +2 відповідно. Також лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях українці можуть очікувати на температуру нижче 0 й удень 13 січня.

Температура в найбільших містах України

Київ – -1...+1

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +1...+3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -2...0

Суми – -3...-1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -5...-3

Луганськ – -4...-2

Харків – -2...0



Погода в Україні 13 січня / Карта Укргідрометцентру