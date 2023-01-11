За словами журналістів, погода заморожує українські поля, на яких тривають запеклі бої, хоча згодом ситуація може змінитися та температура стане вищою. Однак все ж коли позначки термометрів нижче нуля, тоді українські захисники та російські окупанти можуть проводити наступальні операції. Зокрема, поблизу Соледара, що в Донецькій області, та Кремінної – у Луганській.

Читайте також Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Чи створює погода передумови для початку наступу

Військові аналітики зазначають, що хоча й замерзання багнистої місцевості – це хороша нагода розпочати наступальні дії, проте це не єдиний фактор, який потрібно враховувати під час таких операцій.

Більш важливими є наявність резервів, обладнання та боєприпасів, а також необхідність створення слабких місць для використання на лініях противника,

– пишуть у Bloomberg.

Водночас там згадали, що російські війська намагаються взяти Бахмут і сусідній Соледар упродовж декількох місяців у той час, коли ЗСУ атакують Кремінну та Сватове. Хоча й це малі та середні міста на Сході нашої держави, однак вони є важливими для обох сторін.

Зверніть увагу! Цікаво та кумедно, що за ворожим "законодавством" Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області в її адмінкордонах є "анексованими" Росією. Це навіть прописано в конституції. Однак загарбники навіть не контролюють ці регіони фізично.

Ігор Левченко, який є керівником відділу стратегічного моделювання київського мозкового центру New Geopolitics прокоментував ситуацію на Донеччині.

Ситуація навколо Соледара і Бахмута змушує наше командування залучати більше резервів на цьому напрямку. Може бути, що найближчим часом їх не залишиться достатньо для проведення великого наступу на Півдні чи, скажімо, Запоріжжі,

– сказав він.

Окрім того, експерт закцентував на тому, що розвиток воєнних дій у найближчі місяці, ймовірно, визначатиметься не стільки змінами погоди, скільки відносним успіхом кожної сторони. Власне, і Україна, і Росія зосереджуватимуть засилля на виснаженні сил іншої армії та відновленні власних ресурсів до весни.

Окупанти стверджували, що "захопили" Соледар

У середу, 11 січня, бійці батальйону "Вагнера" сказали, що їм вдалось окупувати місто Соледар на Донеччині.

Згодом на це відреагували в командуванні Збройних Сил нашої держави. Там зазначили, що це чергова інформаційно-психологічна операція російської пропаганди. Тобто ворогу вірити не варто, бо він бреше.

Тому можна констатувати, що Соледар не перебуває під контролем путінських бойовиків станом на 11 січня. Однак окупанти кидають усі свої ресурси на цей напрямок.



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу