За словами журналістів, погода заморожує українські поля, на яких тривають запеклі бої, хоча згодом ситуація може змінитися та температура стане вищою. Однак все ж коли позначки термометрів нижче нуля, тоді українські захисники та російські окупанти можуть проводити наступальні операції. Зокрема, поблизу Соледара, що в Донецькій області, та Кремінної – у Луганській.
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Чи створює погода передумови для початку наступу
Військові аналітики зазначають, що хоча й замерзання багнистої місцевості – це хороша нагода розпочати наступальні дії, проте це не єдиний фактор, який потрібно враховувати під час таких операцій.
Більш важливими є наявність резервів, обладнання та боєприпасів, а також необхідність створення слабких місць для використання на лініях противника,
– пишуть у Bloomberg.
Водночас там згадали, що російські війська намагаються взяти Бахмут і сусідній Соледар упродовж декількох місяців у той час, коли ЗСУ атакують Кремінну та Сватове. Хоча й це малі та середні міста на Сході нашої держави, однак вони є важливими для обох сторін.
Ігор Левченко, який є керівником відділу стратегічного моделювання київського мозкового центру New Geopolitics прокоментував ситуацію на Донеччині.
Ситуація навколо Соледара і Бахмута змушує наше командування залучати більше резервів на цьому напрямку. Може бути, що найближчим часом їх не залишиться достатньо для проведення великого наступу на Півдні чи, скажімо, Запоріжжі,
– сказав він.
Окрім того, експерт закцентував на тому, що розвиток воєнних дій у найближчі місяці, ймовірно, визначатиметься не стільки змінами погоди, скільки відносним успіхом кожної сторони. Власне, і Україна, і Росія зосереджуватимуть засилля на виснаженні сил іншої армії та відновленні власних ресурсів до весни.
Окупанти стверджували, що "захопили" Соледар
- У середу, 11 січня, бійці батальйону "Вагнера" сказали, що їм вдалось окупувати місто Соледар на Донеччині.
- Згодом на це відреагували в командуванні Збройних Сил нашої держави. Там зазначили, що це чергова інформаційно-психологічна операція російської пропаганди. Тобто ворогу вірити не варто, бо він бреше.
- Тому можна констатувати, що Соледар не перебуває під контролем путінських бойовиків станом на 11 січня. Однак окупанти кидають усі свої ресурси на цей напрямок.
Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу