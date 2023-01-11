По словам журналистов, погода замораживает украинские поля, на которых продолжаются ожесточенные бои, хотя вскоре ситуация может измениться и температура станет выше. Однако все же, когда отметки термометров ниже нуля, тогда украинские защитники и российские оккупанты могут проводить наступательные операции. В частности, вблизи Соледара, что в Донецкой области, и Кременной – в Луганской.
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Создает ли погода предпосылки для начала наступления
Военные аналитики отмечают, что хотя и замерзание болотистой местности – это хорошая возможность начать наступательные действия, однако это не единственный фактор, который нужно учитывать во время таких операций.
Более важны наличие резервов, оборудования и боеприпасов, а также необходимость создания слабых мест для использования на линиях противника,
– пишут в Bloomberg.
В то же время там упомянули, что российские войска пытаются взять Бахмут и соседний Соледарь в течение нескольких месяцев в то время, когда ВСУ атакуют Кременную и Сватово. Хотя и это малые и средние города на Востоке нашего государства, однако они важны для обеих сторон.
Игорь Левченко, который является руководителем отдела стратегического моделирования киевского мозгового центра New Geopolitics, прокомментировал ситуацию в Донецкой области.
Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает наше командование привлекать больше резервов в этом направлении. Может быть, что в ближайшее время их не останется достаточно для проведения большого наступления на Юге или, скажем, Запорожье,
– сказал он.
Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что развитие военных действий в ближайшие месяцы, вероятно, будет определяться не столько изменениями погоды, сколько относительным успехом каждой стороны. По сути, и Украина, и Россия будут сосредоточивать засилье на истощении сил другой армии и восстановлении собственных ресурсов до весны.
Оккупанты утверждали, что "захватили" Соледар
- В среду, 11 января, бойцы батальона "Вагнера" сказали, что им удалось оккупировать город Соледар в Донецкой области.
- Вскоре на это отреагировали в командовании Вооруженных Сил нашего государства. Там отметили, что это очередная информационно психологическая операция российской пропаганды. То есть врагу верить не стоит, потому что он лжет.
- Поэтому можно констатировать, что Соледар не находится под контролем путинских боевиков по состоянию на 11 января. Однако оккупанты бросают все свои ресурсы на это направление.
Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала