Так, погоду, похожую на зимнюю, следует ожидать на Юге и Востоке нашей страны. А вот снег с дождем приедут только в Закарпатскую область.
Достойно внимания Земля на Востоке замерзает и это влияет на возможное наступление России или Украины, – Bloomberg
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 13 января
На остальной территории Украины будет преобладать облачная с прояснениями погода, которая не принесет осадков, и плюсовая температура. Теплее всего будет на Западе и Юге нашего государства. Так, показатель на термометре в западных областях будет колебаться от -3 градуса ночью до +7 днем, на Юге от -5 до +7 соответственно.
На Юге ожидают от -8 ночью до +3 днем, а на Востоке Украины – от -7 до +2 соответственно. Также только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях украинцы могут ожидать температуры ниже 0 и днем 13 января.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – -1...+1
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +1...+3
- Винница – 0...+2
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – -2...0
- Сумы – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -5...-3
- Луганск – -4...-2
- Харьков – -2...0
Погода в Украине 13 января / Карта Укргидрометцентра