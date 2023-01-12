Так, погоду, похожую на зимнюю, следует ожидать на Юге и Востоке нашей страны. А вот снег с дождем приедут только в Закарпатскую область.

Достойно внимания Земля на Востоке замерзает и это влияет на возможное наступление России или Украины, – Bloomberg

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 13 января

На остальной территории Украины будет преобладать облачная с прояснениями погода, которая не принесет осадков, и плюсовая температура. Теплее всего будет на Западе и Юге нашего государства. Так, показатель на термометре в западных областях будет колебаться от -3 градуса ночью до +7 днем, на Юге от -5 до +7 соответственно.

На Юге ожидают от -8 ночью до +3 днем, а на Востоке Украины – от -7 до +2 соответственно. Также только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях украинцы могут ожидать температуры ниже 0 и днем 13 января.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +5...+7

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -2...0

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -5...-3

Луганск – -4...-2

Харьков – -2...0



Погода в Украине 13 января / Карта Укргидрометцентра