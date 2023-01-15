Коли в Україні знову потепліє

Уже з вівторка, 17 січня, стовпчик термометра вдень на всій території України показуватиме лише "плюси". Втім, весняне тепло повертатиметься разом з дощами. Тож варто підготувати парасольки.

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Зауважимо, що поки на Заході, Півночі та Сході температура зросте здебільшого лише на два градуси, на Півдні вже підскочить до +9...+11. Далі стовпчик термометра у всіх областях буде підійматися ще вище.

Прогноз погоди на 17 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

У середу температура сягне до +17

Упродовж доби 18 січня майже на всій території нашої держави пануватиме плюсова температура. Лише на Луганщині вночі, можливо, ще буде 1 градус морозу.

Тим часом у західних та північних областях вдень здебільшого +7...+9 градусів. Вночі – від 2 до 4 вище нуля. Найпрохолодніше вже традиційно на Сході. Втім, вдень переважно також +5...+7.

Тим часом на Півдні найспекотніше. Місцевим жителям не знадобляться зимові куртки, адже повітря прогріється до +17 градусів. Зауважимо, що такий температурний максимум буде у Криму. Тим часом в Одесі, Херсоні та Миколаєві до +13 градусів.

Зверніть увагу! У середу також дощитиме. Однак, грози не дошкулятимуть: синоптики прогнозують лише невеликі опади.

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру