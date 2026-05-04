Ситуация для Путина только ухудшается: американский обозреватель предположил дальнейшие действия Кремля

Россия страдает от определенных проблем в экономике из-за полномасштабной войны, которую она начала против Украины. Ситуация для диктатора Путина ухудшается, но нужно учитывать все нюансы.

Об этом 24 Каналу сказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в рамках Киевского форума по безопасности, отметив, что существуют различные спекуляции о скором крахе режима в России. Однако, к сожалению, пока нет никаких признаков революции в РФ. Режим остается фактически таким же устойчивым, как и раньше. И все же проблемы у Путина постепенно нарастают.

Какие проблемы сейчас возникли у Путина?

По словам Игнатиуса, прежде всего нужно обратить внимание на ситуацию в российской экономике. Кремль смог довольно успешно перейти на военную экономику. Несмотря на это, там царит сильный хаос, а гражданские отрасли не только не растут, но и приходят в упадок.

Россия также фактически "погрязла" в боевых действиях против Украины. Кремль делал значительную ставку на осеннее наступление 2025 года, но значительных успехов там не достигли. Оккупанты так и не смогли захватить крупные города Донбасса вроде Константиновки, Краматорска, Славянска. При этом россияне еще и потеряли часть захваченной территории в Запорожской и Днепропетровской областях.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с конца января Силы обороны освободили более 480 квадратных километров территории на Юге. В частности речь идет о 8 населенных пунктах в Днепропетровской области и еще 4 – в Запорожской.

Не стоит забывать и о международной арене. Буквально недавно его друг Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии. К власти пришла оппозиция, которая не является столь дружественной к России.

Путин ожидал, что Украина, которая фактически была брошена Трампом, сломается. Думаю, он поймет, что это были ошибочные ожидания. Европа день за днем берет на себя все больше. А Путин сталкивается с перспективой долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с Европой. Это его волнует,

– отметил Игнатиус.

Какие могут быть дальнейшие действия Путина?

По словам Игнатиуса, хоть Путин постепенно загоняет себя в тупик, но он еще в нем не находится. Диктатор вполне может пойти на дополнительную мобилизацию в России. Хотя там до сих пор не решаются сделать такой шаг. В том числе и по политическим причинам.

Если Путин пошел бы на полноценную мобилизацию, то это создало бы проблемы для Украины. Ваша проблема – количество людей. У вас замечательные технологии; вы инновационные, но людей в армии недостаточно. Если Путин проведет мобилизацию в России, то вам будет сложно. И тогда вам пришлось бы пересмотреть стратегию,

– отметил Игнатиус.

Возможно, кто-то другой со стороны России уже давно бы закончил полномасштабную войну, учитывая количество потерь. Однако, по мнению Игнатиуса, здесь нельзя отбрасывать и психологический аспект. Путин демонстрирует фактически одержимость тем, чтобы контролировать Украину.

Трудно представить, что диктатор просто возьмет и откажется от своих намерений. Но все же определенное прекращение огня может произойти.

Путин может согласиться на прекращение огня. Он использует это время, чтобы переосмыслить стратегию и восстановить армию. Несмотря на мою критику России и Путина, должна сказать, что его армия казалась мертвым реликтом времен холодной войны. Но они все же могут учиться и модернизироваться,

– заметил Игнатиус.

Решится ли Путин на мобилизацию в России?

В американском Институте изучения войны констатируют, что в России все чаще говорят о проблемах с набором населения на войну против Украины. Там провели информационную кампанию для набора студентов в силы беспилотных систем. В то же время она фактически провалилась, ведь люди боятся, что их переведут в штурмовые подразделения.

Аналитики считают, что Кремль может готовиться к усилению некоторых мобилизационных мероприятий. В частности речь идет о принудительном призыве резервистов. В сентябре 2022 года враг провел частичную мобилизацию, призвав за короткое время 300 тысяч резервистов. Тогда СМИ сообщали, что около 700 тысяч россиян выехали из страны из-за опасений мобилизации.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко согласен, что Россия имеет недостаток личного состава. Уже поступали сообщения, что местных предпринимателей заставляют проводить отбор кандидатов на военную службу.