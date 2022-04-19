Такое заявление глава МИД Украины сделал в интервью французскому телеканалу France 24 19 апреля. 24 канал передает детали.

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Окончание войны решится на поле боя

Журналисты спросили у министра иностранных дел Украины, могут ли переговоры между Россией и Украиной дать реальный результат и привести к окончанию войны. Ответ украинского дипломата был однозначным.

Конец войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров,

– подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины поддержал Владимира Зеленского и подчеркнул, что ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" на переговорах с Россией.

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