Таку заяву очільник МЗС України виголосив в інтерв'ю французькому телеканалу France 24 19 квітня. 24 канал передає деталі.

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Закінчення війни вирішиться на полі бою

Журналісти запитали у міністра закордонних справ України, чи можуть переговори між Росією та Україною дати реальний результат і привести до закінчення війни. Відповідь українського дипломата була однозначною.

Кінець війни буде вирішуватись на полі бою, а не за столом переговорів,

– наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше очільник МЗС України підтримав Володимира Зеленського і підкреслив, що ситуація у Маріуполі може стати "червоною лінією" на переговорах з Росією.

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