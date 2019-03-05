Конец эпохи красных ковров: "Укрзализныця" объявила изменения в оформлении вагонов

Не красные ковры и линолеум, а – шумоизоляционные покрытия в вагонах "Укрзализныци". Правда, не у всех, а только в 40 новых, которые в 2019 году должны поступить в собственность компании.

Разбираться со старыми вагонами и менять дизайн в них в "Укрзализныце" пока не собираются, потому что – дорого. О конце эпохи красных ковров в поездах сообщил глава железнодорожной компании Евгений Кравцов.

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Где красные ковры? В прошлом. Проанонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов,

– отметил он.

Так, по словам Кравцова, в этих вагонах не будет привычных разноцветных дорожек или линолеума. Зато пол в вагонах покроют сплошным шумоизоляционным покрытием.

Однако, не следует ожидать, что компания изменит интерьер всех вагонов: там жалуются, что цена таких изменений немалая.

"Укрзализныця" получит первые 10 вагонов, то есть – полноценный состав нового поезда, уже в марте. По словам главы компании, там пассажиров будет жидать еще несколько новинок.

Отметим, что ранее компания-перевозчик пожаловалась: для поддержания текущего состояния железнодорожных перевозок и железнодорожной инфраструктуры в ближайшие 5 лет "Укрзализныци" не хватает 2,5-3 миллиарда долларов.