Кінець епохи червоних килимів: "Укрзалізниця" проголосила зміни в оформленні вагонів

Не червоні килими і лінолеум, а – шумоізоляційне покриття у вагонах "Укрзалізниці". Щоправда, не у всіх, а лише у 40 нових, які у 2019 році мають надійти у власність компанії.

Розбиратися зі старими вагонами та змінювати дизайн у них в "Укрзалізниці" поки не збираються, бо – дорого. Про кінець епохи червоних килимів у потягах повідомив глава залізничної компанії Євген Кравцов.

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Де червоні килими? В минулому. Проанонсую гарні новини: цього року з заводу ми отримаємо 40 нових вагонів,

– зазначив він.

Так, за словами Кравцова, у цих вагонах не буде звичних різнокольорових доріжок чи лінолеуму. Натомість підлогу у вагонах вкриють суцільним шумоізоляційним покриттям.

Проте, не слід очікувати, що компанія змінить інтер’єр усіх вагонів: там нарікають, що ціна таких змін є чималою.

"Укрзалізниця" отримає перші 10 вагонів, тобто – повноцінний склад нового поїзда, вже у березні. За словами очільника компанії, там на пасажирів очікуватимуть ще декілька новинок.

Зазначимо, що раніше компанія-перевізник поскаржилася: для підтримки поточного стану залізничних перевезень та залізничної інфраструктури у найближчі 5 років "Укрзалізниці" не вистачає 2,5-3 мільярда доларів.