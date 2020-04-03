Конец эпохи: с конвейера сошел последний Chevrolet Impala
Эра больших седанов заканчивается. Еще одну легендарную американскую модель навсегда снимают с конвейера. Речь идет о Chevrolet Impala, которую выпускали с 1958 года в 10 поколениях
К сожалению, из-за решения концерна General Motors о сокращении расходов, Chevrolet навсегда покидает сегмент больших седанов в Северной Америке. 28 февраля 2020 года с конвейера завода в Мичигане сошел последний седан, который был окрашен в бордовый цвет.
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Впрочем нельзя сказать, что производитель принял такое решение против воли покупателей. Последнее поколение Chevrolet Impala не пользовалось особой популярностью.
Chevrolet Impala / Фото gulfnews
Если в 2007 году производитель реализовал более 300 тысяч машин, то в 2020 году было продано менее 45 тысяч. Сэкономленные на производстве седанов средства концерн направит на разработку новых электромобилей.
Chevrolet Impala: модели разных годов выпуска
Также в выпуске:
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