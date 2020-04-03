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      Кінець епохи: з конвеєра зійшов останній Chevrolet Impala

      Авто24 - Читать новость на русском

      Ера великих седанів закінчується. Ще одну легендарну американську модель назавжди знімають з конвейера. Мова йде про Chevrolet Impala, яку випускали з 1958 року в 10 поколіннях

      На жаль, через рішення концерну General Motors про скорочення витрат, Chevrolet назавжди залишає сегмент великих седанів у Північній Америці. 28 лютого 2020 року з конвеєра заводу в Мічигані зійшов останній седан, який було пофарбовано у бордовий колір.

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      Втім не можна сказати, що виробник прийняв таке рішення проти волі покупців. Останнє покоління Chevrolet Impala не користувалось особливою популярністю.


      Chevrolet Impala / Фото gulfnews

      Якщо у 2007 році виробник реалізував більше, ніж 300 тисяч машин, то в 2020 році було продано менш, ніж 45 тисяч. Зекономлені на виробництві седанів кошти концерн спрямує на розробку нових електромобілів.

       Chevrolet Impala: моделі різних років випуску

      Також у випуску:

      Zenvo TSR-S – 1193-сильне купе з унікальними карбоновими дисками ручної роботи.

      Реактивний "рюкзак" Jetman підняв людину на висоту 1800 метрів зі швидкістю 240 кілометрів на годині.

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Авто Новини США Авто24
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