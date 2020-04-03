Кінець епохи: з конвеєра зійшов останній Chevrolet Impala
Ера великих седанів закінчується. Ще одну легендарну американську модель назавжди знімають з конвейера. Мова йде про Chevrolet Impala, яку випускали з 1958 року в 10 поколіннях
На жаль, через рішення концерну General Motors про скорочення витрат, Chevrolet назавжди залишає сегмент великих седанів у Північній Америці. 28 лютого 2020 року з конвеєра заводу в Мічигані зійшов останній седан, який було пофарбовано у бордовий колір.
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Втім не можна сказати, що виробник прийняв таке рішення проти волі покупців. Останнє покоління Chevrolet Impala не користувалось особливою популярністю.
Chevrolet Impala / Фото gulfnews
Якщо у 2007 році виробник реалізував більше, ніж 300 тисяч машин, то в 2020 році було продано менш, ніж 45 тисяч. Зекономлені на виробництві седанів кошти концерн спрямує на розробку нових електромобілів.
Chevrolet Impala: моделі різних років випуску
Також у випуску:
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