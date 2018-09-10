Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ

В минувшее воскресенье очень интересные дела с очевидным налетом безумия творились в Российской Федерации. Одновременно там состоялись два заметных и важных мероприятия: так называемые "выборы" в местные органы власти и общенациональные акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Довольно неожиданный финал, которым закончились оба эти сюжета, дает мне повод повод предположить, что легитимность власти президента Владимира Путина дала серьезную трещину.

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Для начала надо это за зверь такой – "легитимность"? В чем ее измеряют? Что там может расти или падать? Надо сказать, что строго научного ответа на этот вопрос не существует. Легитимность – это преобладающее в обществе почти метафизическое ощущение, что тот или иной человек (или группа людей) справедливо и по полному праву управляют всеми остальными.

Я бы сказал так: легитимность отображает готовность людей подчиняться решениям своей власти без применения ею силы. Если люди массово исполняют законы, считают, что все устроено более или менее справедливо, то и власть легитимна.

А вот если народ буянит или даже просто саботирует решения и иницитивы власти, живет параллельно власти; если в обществе преобладает настроение "ох, как же вы достали, идите к черту", то вот тогда с легитимностью проблемы. В этой ситуации правящая прослойка может рассчитывать только на силу как инструмент поддержания своего господства. Средство хорошее, рабочее, но хватает его совсем не на долго.

Только с помощью палки даже оккупационные режимы долго не могут управлять людьми. И они стараются хоть как-то добиться лояльности оккупированных.

И что же мы увидели в России в эти выходные? Картина, как мне кажется, очень любопытная. Во-первых, совершенно сенсационно закончились выборы. Правящая партия – "Едина Россия" – получила самый низкий за последние 11 лет результат. Ее рейтинги и так были невысоки (в районе 30 %), но в воскресенье стала ясна вся глубина падения.



Правящая партия – "Едина Россия"

При всех фальсификациях, приписках и "каруселях", при недопуске к выборам реальной оппозиции "Единая Россия" получила от 20 до 30 %. В ряде регионов она даже проиграла коммунистам и партии Жириновского. Такого уже сто лет не было.

Более того, в четырех регионах РФ пройдет второй тур выборов губернатора. Я просто своим глазам не поверил, когда увидел эту информацию. О вторых турах в России уже давным-давно все забыли. Власти просто дорисовывает себе столько процентов, сколько не хватает для победы в первом туре – и все. В этот раз, видимо, за нее вообще никто не голосовал, поэтому и пришлось на второй тур натягивать голоса.

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В Москве выбирали мэра. Победил действующий начальник Сергей Собянин. По официальным данным, за него проголосовали 70 %. Но явка была менее 30 %! Видимо, голосовали только полицейские, солдаты и чиновники.

Ни я, ни мои друзья и знакомые в Москве, которых я специально опросил, не знают ни одного (ноль!) людей, которые голосовали бы за Собянина. Почти все не пошли на выборы, ну а те, кто пошел, просто портили бюллетени и рисовали в них всякие комиксы. Сейчас много всякого смешного появляется на эту тему в сети, кстати.

Российскому населению в целом абстрактная власть, то, что называется "режим" надоел, оно это показывает это, как умеет. Но у общества там очень большая инерция, оно как слон. И оно пока не может найти в себе силы сказать, что надоел лично Владимир Путин. Хотя находятся люди, которые говорят и это.

Одновременно с выборами по всей России шли акции протеста. Формальным поводом было несогласеие с резким повышением пенсионного возраста. Однако, в реальности люди выходили на улицы просто против президента Путина.

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Акции прошли в огромном количестве городов – в десятках, я тут их все перечислять не буду. Но главные события, были, конечно, в Санкт-Петербурге и Москве. В обоих городах на улицы вышло не так много людей – максимум тысяч по десять в каждом.



Протести против президента Путина в Москве

В подавляющем большинстве это были очень молодые люди – студенты и школьники. Что должна была сделать власть? Дать им прогуляться и пофотографироваться. Так она могла бы показать свою силу. Что она сделала? Полицейские начали максимально жестоко скручивать и хватать участников митингов. Хотя они совершенно никому и ничему не угрожали. Захватывать власть точно не собирались.

Я в прямом эфире смотрел и читал, что там происходит, и как реагируют на это все люди. И вы знаете, в этот раз реакция была очень неожиданной. Это был момент осознания, что король – голый! Я попробую объяснить: если власть бьет людей, то тут одно из двух.

Первое: она абсолютно уверена в себе, и знает, что большинство людей ее поддержит в любом случае. Бьет из ощущения собственной силы. Может давить протест – и давит его. Второе: власть в себе не уверена. Она применяет силу, чтобы восстановить свой авторитет, чтобы показать "кто тут главный", чтобы заставить всех бояться. Она понимает, что без насилия ей никто не подчинится, с ней не будут считаться. И самое главное – ее перестанут считать легитимной.

Понимаете, о чем я? Рекордно низкие результаты даже на абсолютно сфальсифицированных выборах, падение популярности самого Путина на фоне пенсионной реформы – это первые звоночки о том, что все, любовь с народом прошла.

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Насилие на какое-то время должно помочь, но легитимность уже не вернешь. Она, как и любовь, штука метафизическая, ее нельзя себе вернуть указом или полицейской дубинкой. Через пару лет будущее российского диктатора в лучшем случае - это поздний Брежнев или поздний Ельцин - полоумный царь, над которым все смеются. В худшем – это поздний Горбачев, которого скинули с трона его же друзья.

В любом случае, процесс делгитимизации президента России и его режима в минувшее воскресенье официально запущен. И остановить его из-за гигантской инерции российского общества будет очень сложно.

Когда нечто подобное случилось в 2012-13 годах, Путин спас свою легитимность, начав войну – вторжение в Украину, а потом и в Сирию. Единственный для способ остаться на плаву и сейчас – это повторить тот опыт. Может ли он начать еще одну войну? Может, запросто. Но это уже другая история.