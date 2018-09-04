Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза

Во многих эпосах народов мира, в религиозных сказаниях и даже в художественной литературе есть один довольно частый сюжет. Это сюжет о появлении зла. Точнее даже, не о его появлении, а о возрождении. Мне кажется, сейчас я вижу повторение этого сюжета в реальной жизни.

В очень общих чертах звучит он так: в результате какой-то древней войны силы добра побеждают некое могучее, вселенское зло.

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Оно настолько сильное, что полностью убить его нельзя. Можно лишь отобрать у него телесную оболочку, обратить в темный, злобный дух и изгнать его из нашего мира в какой-то другой. В точке перехода между мирами, на ворота, так сказать, силы добра устанавливают какую-то магическую печать и ставят в вечный дозор лучших своих воинов – чтобы там мышь не проскочила.

Долгое время все это прекрасно работает: зло надежно изолировано, мир живет более или менее нормальной жизнью, занимается какими-то своими проблемами, которые кажутся серьезными, и все реже вспоминает о том, что было когда-то, давным-давно.

Печать на вратах в другой мир становится какой-то старинной диковинкой, стража сначала становится данью традиции, а потом и вовсе уходит. Появляются люди, которые уверяют остальных, что никакого вселенского зла нет, что это все басни и преданья старины глубокой, а в мире полно реальных проблем, заслуживающих внимания.

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А зло очень существует. Более того, оно ждет именно этого момента. Когда в него перестают верить, чары спадают, оно получает возможность по чуть-чуть просачиваться назад. Сначала оно очень слабо, у нет видимой формы, нет никакой силы. Оно собирается по темным углам, куда почти никто обычно не смотрит, оно едва заметным раствором разливается по местам, где живут либо бедные, либо необразованные, либо лишенные надежд и перспектив люди. Они-то и становятся первыми носителями этого зла, его идей.

У зла есть своя мудрость и своя хитрость и своя привлекательность. А у общества уже пропал иммунитет. Поэтому оно быстро захватывает все новые умы, становитя популярным и привлекательным. Но сначала оно все равно рядится в одежду добра и справедливости, некоей альтернативы существующим порядкам.

Риторика там такая: "Слушайте, никто никого не собирается убивать или массово истреблять, времена уже не те! Но давайте хотя бы подумаем над другими путями решения той или иной проблемы!". Людей, которые начинают что-то понимать и бить тревогу, адепты этого зла начинают высмеивать: "Ну вот еще один (или одна) в сказки о Кащее бессмертном верит! (кстати, хорошее имя для неубиваемого зла)".

Сначала оно слабо. Единственная его защита – это прикинуться ветошью, мимикрировать под что-то обычное и совсем нестрашное. Но если мир, общество купятся на эту уловку, то последствия будут очень нехорошими. В один прекрасный (точнее, ужасный) момент зло это все-таки воплотится в каком-то неприметном и малоизвестном человеке, получит физическую оболочку.

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И уже этот человек отбросит все уловки и условности. Он расправит плечи, встанет в полный рост, перестанет прикидываться хорошим и безопасным. Он покажет совершенно неготовому миру свой оскал, свои зубы и немедленно начнет мстить человечеству за годы, проведенные в забвении и темноте. Начнется новая война, в реальность которой поначалу сложно даже будет поверить. Люди вспомнят древние мифы и будут жаловаться: "Ведь наши предки уже победили этого врага!".

Да, победили, но он вернулся. Так вот, это длинное вступление мне понадобилось для того, чтобы пояснить свое беспокойство последними событиями в мире. Во-первых, я вообще-то о другом, но тут подумал, что Владимир Путин неплохо подходит под описание этого зла.

Никому не известный человек стал президентом России, где витали идеи возрождения имперского величия. Никто к ним серьезно не относился. Даже сам Путин сначала над ними смеялся. А потом смотри-ка! Произнес наполненую злобой и агрессией Мюнхенскую речь, показал зубы, напал на Грузию, на Украину, на Сирию.

Еще 15 лет назад мало кто поверил бы в войну России против Грузии и Украины. Я уже молчу о Сирии – после Афганистана это было просто немыслимо. Но нет. Сейчас все это очень даже есть, а Путин говорит об империи, о величии и так далее. Новая война с ним, со злыми идеями, которые он воплощает, уже идет.



Президент России Владимир Путин

Но все-таки, на мой взгляд, он не главный злой босс и не главная угроза. Главные сейчас показывают зубы в Европе и (отчасти) в США. Речь о самых настоящих нацистах.

9 сентября в Швеции – самой, наверное, доброй, либеральной и гуманной стране нашего континента – пройдут выборы в парламент – Риксдаг. Из-за наплыва иммигрантов летом 2015 года там резко поднялась популярность партии "Шведские демократы". Это такие перекрасившиеся неонацисты. Они говорят, что не собираются делать концлагерей или проводить массовые убийства, но гнать мигрантов в шею – это святое дело. По опросам, эти ребята сейчас получают 20% голосов.

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Без из поддержки ни традиционные правые, ни традиционные левые не сумеют создать коалиционное правительство – у тех и других примерно по 40%. Поэтому сейчас очень высоки шансы, что Швеция станет не первой, а очередной уже страной ЕС, где в правительстве будут работать ультраправые популисты.

Одновременно с этим лидер итальянских ультраправых (глава МДВ, кстати) Маттео Сальвини заключил пакт о борьбе с нелегальной иммиграицей с венгерским премьер-министром – Виктором Орбаном. В своей стране человек уже потребовал внести свои цитаты в школьные учебники, создать уроки патриотического воспитания, он воюет с цыганами и другими меньшинствами, а также пытается руководить украинским Закарпатьем, где живет большая венгерская община.

Заинтересованность в этом пакте выразила и Австрия, где у власти тоже коалиция из правых и ультраправых. Что это за люди? Я вам скажу: совсем недавно на свадьбу к австрийской министру иностранных дел Карин Кнайсль приезжал Владимир Путин! Вы видите – тени старого зла уже не просто собираются по дальним и пыльным углам. Они уже не гнездятся в трущобах, где живут самые нищие и бесправные. Эти тени уже жрут души и пьют мысли министров и премьер-министров небольших европейских стран.



Маттео Сальвини и Виктор Орбан

Этого было бы достаточно в России, но в Европе пока мало. Там зло сможет открыто поднять голову, когда получит главный, символически важный приз – Германию! И вы знаете, процесс идет. На прошлой неделе в восточной части этой страны шли массовые неонацистские митиги, участники которых протестовали против убийства немца выходцами из Ирака и Сирии

Многие демонстранты открыто поднимали руки в нацистском приветствии – зиговали. В Германии это строжайше запрещено, власти начали расследование, обещают наказать всех нарушителей антинацистского закона. Это хорошо. Плохо то, что перестали бояться. Если угодно, древнее заклятие больше не дейсвует, табу снято. Никто больше не охраняет ворота в небытие, за которыми томится нацизм и откуда он рвется в нашу реальность.

Популярность ультраправых на востоке Германии превышает уже 20%. И она растет. На следующих выборах Ангелы Меркель уже не будет. Кто выйдет на бой этим злом, мы пока не знаем. Никто не знает. И уж тем более, никто не может сейчас назвать победителя. Однако я могу сказать одно. Адольф Гитлер никогда не получал на выборах больше половины голосов. К власти он пришел, набрав на выборах 1933 года всего 44%. За три года до этого – в 1930 году – у него было жалкие 18%.

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Это примерно то, что сейчас есть у ультраправой партии АфД в Германии. А знаете, когда выборы в Бундестаг? Ровно через три года. Если они победят, если получат главный европейский приз, то я почти не сомневаюсь, что зло получит свое физическое воплощение – какого-то неприметного человека, способного наломать очень много дров.