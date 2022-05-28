Конечно, против России, – Арестович о решении Лукашенко создать свою терроборону

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая поручил создать свой аналог терробороны "народное ополчение". Ему это, вероятно, нужно защищаться от России.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в ютубу "Фейгин Live".

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По мнению советника главы ОП, Лукашенко не может создавать такие объединения, чтобы бороться с Украиной. Ведь даже самопровозглашенный понимает, что наше государство не будет нападать на него.

А вот теперь вопрос: против кого он создает это оборонительное ополчение? Конечно, против России,

– сказал Арестович.

Он добавил, что сейчас белорусская сторона сильно активизировала контакты со странами Запада. Мол, они договариваются об условиях поддержки, необходимой для предотвращения втягивания Беларуси в войну.

Что известно о "терробороне" Лукашенко

Об этой идее самопровозглашенного президента подробнее рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он вообще не раскрыл особых деталей новообразования. Однако сказал, что поручения ему дали совещание в рамках корректировки вопросов развития вооруженных сил.

Вскоре этот вопрос уже обсудят с губернаторами областей Беларуси, а также нормируют соответствующие нормы закона. "Самое главное – что мы имеем для этого и людей, и вооружения", – отметил белорусский министр.

Недавно он хвалил тактику ВСУ

10 мая Лукашенко тоже совещался со своими силовиками, где неожиданно начал расхваливать украинское войско . Он отметил, что на наше государство нападал, "казалось бы, гораздо более сильный враг".

По мнению самопровозглашенного президента, планы Кремля были разбиты до основания именно благодаря правильной тактике. Мол, оборона была очень грамотная тактика.

Наиболее эффективными со стороны украинских вооруженных сил оказались мобильные группы. Они мгновенно, неожиданно приближаются к противнику, наносят разительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск,

– сказал Лукашенко.

При этом он тогда подчеркнул – это только одна из составляющих успеха в обороне Украины. Что касается русских солдат, то о них на совещании упоминали только в негативном контексте.

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