Конференция, проходившая 10 – 11 июля, объединила правительства, международных партнеров, бизнес и гражданское общество, которые продемонстрировали свою преданность делу восстановления Украины. И Украина воспользовалась этой возможностью. Ее позиция снова была услышана, и было объявлено немало новых обязательств по поддержке. Об этом Угис Сикс пишет для par.in.ua, информирует 24 Канал.

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Как всегда, параллельно с официальными речами и в водовороте организационного беспорядка, который заставлял логистику итальянских хозяев казаться сложнее Олимпиады, происходили важные разговоры.

Во время обсуждений, в которых я участвовал, снова и снова всплывала одна и та же тема: необходимость внедрения более глубокой и стремительной реформы публичного управления. Даже те участники, которые не имеют прямого отношения к управлению (архитекторы, педагоги, предприниматели, волонтеры, представители общественного сектора) последовательно говорили о том, что медлительность реформы публичного управления является главной преградой для прогресса в своих сферах. Устойчивость государственной службы Украины неоспорима и вызывает большое уважение. Однако так же, неоспоримой является потребность в ее модернизации и укреплении способности.

Кроме основной программы, многочисленные параллельные мероприятия, тематические лаборатории и воркшопы стали важной платформой для более глубоких разговоров. Меня заинтересовала одна дискуссия – о роли публичного управления в восстановлении экономики и привлечении инвестиций. Она и стала отправной точкой для моих размышлений после конференции, которыми хочу поделиться.

Какой был фокус внимания?

Во-первых, все зависит от победы. Хотя большинство дискуссий на конференции касались восстановления, реформ, финансовой и технической поддержки, почти все соглашались относительно одного определяющего фактора: Украина должна победить в этой войне. Это общая цель всех демократических стран. Все остальное, речь идет о восстановлении, вступление в ЕС, реформы, даже мир в Европе, возможно только при этом условии.

Во-вторых, Украина не государство, потерпевшее крах. Несмотря на враждебную пропаганду, ситуация во многих сферах чрезвычайно положительная, учитывая обстоятельства. Есть инновации, успехи и впечатляющая устойчивость. В публичном управлении и цифровых госуслугах Украина уже становится примером для других стран, в частности, и для Италии, принимавшей нынешнюю URC25.

В-третьих, реформу государственного управления нужно продолжать, и даже ускорять. Архитекторы, педагоги, бизнесмены, представители гражданского общества – почти все, с кем я общался неформально, указывали на реформу государственной службы как на главную "узкую горловину", которая сдерживает развитие других секторов. Посыл был однозначен: именно административная способность определяет, сможет ли Украина эффективно использовать международную поддержку, привлечь частные инвестиции и усилить свою внутреннюю устойчивость.

Неожиданные параллели. Что общего в Украины и Италии?

Во время воркшопа по вопросам управления проявились неожиданные сходства между вызовами, с которыми сталкиваются системы публичного управления Украины и Италии, несмотря на разный масштаб и контекст.

Похожие вызовы в подборе и развитии специалистов, но разные ограничения для реформ

Обе страны испытывают трудности с обеспечением потенциала человеческих талантов. Обе нуждаются в государственной службе, которая была бы более мотивированной, ориентированной на миссию и способной к сотрудничеству. В обоих случаях наблюдаются трудности с привлечением новых специалистов и адаптацией к смене поколений в публичном секторе, что часто отстает от частного.

Обеим странам нужны более сильные HR-способности, как в центральных органах, так и в отдельных институтах, обновленные должностные инструкции, а также современное обучение, ориентированное на межведомственное сотрудничество и развитие новых навыков. Не менее важно привлекать и лучших лидеров на руководящие должности и работать с системой оценки эффективности, действительно фокусируются на результатах и подотчетности.

И Украина, и Италия сталкиваются с необходимостью укреплять внутренние способности вместо чрезмерной зависимости от внешних экспертов. Обоим нужна цифровизация систем управления персоналом и привлечения талантов.

В то же время разница в доступных ресурсах для модернизации государственной службы колоссальна. Проблема низких зарплат, что является критической для многих позиций в Украине, не является столь актуальной для Италии. Италия располагает 1,2 миллиардами евро европейских средств на реформу публичного управления в течение нескольких лет. Украина же вынуждена проводить реформы в разгар полномасштабной войны.

Украине есть больше, что показать в сфере диджитализации

Потребность в дальнейшей цифровизации и использовании возможностей искусственного интеллекта была еще одной сквозной темой встречи. Хотя Украина уже становится мировым лидером в цифровом предоставлении услуг гражданам, Италия достигла прогресса, частности в масштабном электронном наборе кадров через единые цифровые платформы.

Впрочем, обе страны пока только на начальном этапе применения цифровых решений для трансформации внутренних процессов государственного управления, особенно когда речь идет о межведомственных системах и инструментах управления. Полноценное внедрение ИИ также только начинается в обеих странах.

Умная выработка политики и эффективное регулирование: вызов для обеих

И Украина, и Италия признают, что продуманное формирование политики и качественное регулирование способны стимулировать инвестиции, уменьшать коррупцию и приносить пользу гражданам и бизнесу. Однако их подходы существенно отличаются.

Италия действует более системно. Дерегуляция и снижение административной нагрузки является одной из трех основ реформирования публичного управления. Страна пересматривает сотни процедур, чтобы сократить бюрократию и цифровизировать процессы, особенно в сферах, имеющих значение для экономического развития и привлечения инвестиций.

Важно Украина нашла способ, как замедлить летнее наступление россиян

В Украине бюрократии меньше, частично благодаря предыдущим волнам модернизации. Но ее задача сложнее: страна должна одновременно упрощать регулирование, где это возможно, и внедрять новые, более разумные нормы, гармонизированные со стандартами ЕС. Контекст послевоенного восстановления только усложняет эту задачу.

Только один пример: Украине нужны современные строительные нормы, которые бы не тормозили восстановление жилья и инфраструктуры. В то же время у нее есть преимущество, а именно прогресс в цифровизации и потенциал для дальнейшего роста.

Отдельный вызов Украины – это масштаб законодательной работы, обусловлен реформаторской повесткой дня и процессом вступления в ЕС. Это осложняется ограниченными возможностями к выработке политик в министерствах, из-за чего страна вынуждена широко полагаться на внешнюю экспертизу. Незавершенная реформа министерств, даже несмотря на имеющиеся в прошлом финансовые ресурсы, и в дальнейшем тормозит процесс и заставляет снова и снова привлекать внешних специалистов. И речь идет не только о формальных реорганизациях или изменении организационных структур, а о нехватке необходимых навыков, мотивации и культуры "можем и сделаем".

Следующие 3 – 5 лет: критический период трансформации

Украинские военные ежедневно творят чудеса, и именно благодаря им у нас есть пространство заниматься тем, в чем мы сильны: укреплением устойчивости страны и ее модернизацией. Это одновременно и возможность, и ответственность.

Когда я уже возвращался домой и переосмысливал все увиденное и услышанное на конференции, в голове постоянно крутилась одна мысль: какие фундаментальные изменения должны произойти в системе публичного управления Украины в ближайшие 3 – 5 лет, чтобы выдержать темп ее движения в ЕС? И как именно их реализовать?

Последнее десятилетие реформирования публичного управления можно оценивать по-разному. Кто-то говорит о прогрессе, другие – полностью его отрицают. Истина, как всегда, где-то посередине. Но очевидно одно: то, что не было сделано за последние 10 лет, необходимо успеть сделать в течение следующих 5 лет. Иначе уже после вступления в ЕС мы не получим всех тех преимуществ, которые могли бы получить.

Речь идет не о десятках мероприятий в плане действий, как это часто удобно представлять бюрократиям, а о качественной модернизации ядра системы, то есть те ключевые изменения, которые сделают "государственную машину" сильнее, устойчивее, мудрее и способной действовать эффективно в условиях постоянных изменений.

Следующие шаги

В ближайшее время правительство начнет подготовку новой Стратегии реформы государственного управления, и это может стать настоящей возможностью для широкого, содержательного привлечения стейкхолдеров как в политической и государственной службе, так и за пределами публичного сектора. Это шанс критически переосмыслить ограниченные результаты, достигнутые до сих пор, выйти за пределы привычных решений и определить, где именно требуется ускорение, и, соответственно, куда должны направляться политическое, финансовое и техническое внимание.

Вопрос не в том, имеем ли мы ресурсы или знания. В Украины много преданных друзей и партнеров, готовых поддерживать ее. И нет недостатка ни в качественной украинской, ни в международной экспертизе в сфере этой реформы.

Настоящий вопрос, сможем ли мы превратить ощущение насущной потребности в реформе публичного управления, которое так четко звучало в кулуарах конференции, на сфокусированные и ощутимые изменения, которые будут определять способность украинского государства в следующее десятилетие.

Время постепенных изменений прошло. Будущее Украины зависит от решительных и смелых действий в сфере реформы публичного управления. Конференция в Риме это четко засвидетельствовала.

Теперь время воплощать сказанное в жизнь.