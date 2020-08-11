Конфеты с гостайной: офицер СБУ передавал секретную информацию в сладостях – фото
В Киевской области задержали сотрудника СБУ. Бывшего военнослужащего подозревают в государственной измене. По заданию иностранных спецслужб, человек записывал секретные данные на носителе и прятал их в конфетах.
Конфеты с информацией передавали курьером
Офицер СБУ помогал в подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Конфеты, в которых была информация, человек передавал курьером. Им подрабатывал военный пенсионер.
Подозреваемых арестовали на 2 месяца
Правоохранители задержали не только работника СБУ, но и его руководство. Обоим выдвинули подозрение в государственной измене. Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде двух месяцев ареста.
Носители информации подозреваемый прятал в конфетах / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Конфеты передавали через курьера / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Офицера СБУ и его сообщника арестовали / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора