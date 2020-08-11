У Київській області затримали співробітника СБУ. Колишнього військовослужбовця підозрюють у державній зраді. За завданням іноземних спецслужб, чоловік записував секретні дані на носії та ховав їх у цукерках.

Цукерки з інформацією передавали кур'єром Офіцер СБУ допомагав у підривній діяльності проти України. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора. Читайте також Ексвійськовий у Сумах закликав окупантів до бойових дій: СБУ його затримала – фото Цукерки, у яких була інформація, чоловік передавав кур'єром. Ним підпрацьовував військовий пенсіонер. Підозрюваних заарештували на 2 місяці Наразі правоохоронці затримали не лише працівника СБУ, а й його посібника. Обом висунули підозру у державній зраді. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту. Зверніть увагу! У випадку, якщо колишніх військових визнають винними, то вони можуть отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого.

Носії з інформацією підозрюваний ховав у цукерки / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Цукерки передавали через кур'єра / Фото пресслужби Офісу генпрокурора Офіцера СБУ та його спільника заарештували / Фото пресслужби Офісу генпрокурора