Цукерки з держтаємницею: офіцер СБУ передавав секретну інформацію у солодощах – фото
У Київській області затримали співробітника СБУ. Колишнього військовослужбовця підозрюють у державній зраді. За завданням іноземних спецслужб, чоловік записував секретні дані на носії та ховав їх у цукерках.
Цукерки з інформацією передавали кур'єром
Офіцер СБУ допомагав у підривній діяльності проти України. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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Цукерки, у яких була інформація, чоловік передавав кур'єром. Ним підпрацьовував військовий пенсіонер.
Підозрюваних заарештували на 2 місяці
Наразі правоохоронці затримали не лише працівника СБУ, а й його посібника. Обом висунули підозру у державній зраді. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.
Носії з інформацією підозрюваний ховав у цукерки / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
Цукерки передавали через кур'єра / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
Офіцера СБУ та його спільника заарештували / Фото пресслужби Офісу генпрокурора