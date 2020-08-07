Після відставки чоловік знехтував присягою. Служба безпеки України затримала колишнього українського військового, який закликав окупантів до порушення режиму тиші.

Свої злочинні заклики чоловік публікував на особистих сторінках у російській соціальній мережі, повідомляє пресслужба СБУ.

Зверніть увагу Іноземець на Закарпатті підбурював до порушення територіальної цілісності: СБУ його затримала.

За час діяльності горе-активіст зібрав майже тисячну аудиторію. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони та комп’ютер, на яких збереглися докази злочину,



Затримання ексвійськового / Фото СБУ



СБУ вилучили мобільні телефони та комп’ютер з доказами злочину / Фото СБУ

Яке покарання може отримати пропагандист

Проти екс-військового порушили кримінальні справу. Йому може загрожувати від трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не перший випадок

За останній час СБУ зафіксувала ще кілька випадків, коли пропагандисти намагалися загострити ситуацію в Україні:

інтернет-агітатор з Кіровоградщини адміністрував у соцмережі сторінку спільноти, яка збирала кошти для фінансування терористів;

іноземець на Закарпатті підбурював місцевих мешканців відділитися і повернутися до складу Угорщини;

понад три сотні інтернет-агітаторів за завданням російської сторони поширювали фейки про пандемію коронавірусу на мільйонну аудиторію.

За посягання на територіальну цілісність України передбачено такі покарання: