Ексвійськовий у Сумах закликав окупантів до бойових дій: СБУ його затримала – фото
Після відставки чоловік знехтував присягою. Служба безпеки України затримала колишнього українського військового, який закликав окупантів до порушення режиму тиші.
Свої злочинні заклики чоловік публікував на особистих сторінках у російській соціальній мережі, повідомляє пресслужба СБУ.
Зверніть увагу Іноземець на Закарпатті підбурював до порушення територіальної цілісності: СБУ його затримала.
За час діяльності горе-активіст зібрав майже тисячну аудиторію. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони та комп’ютер, на яких збереглися докази злочину,
Затримання ексвійськового / Фото СБУ
СБУ вилучили мобільні телефони та комп’ютер з доказами злочину / Фото СБУ
Яке покарання може отримати пропагандист
Проти екс-військового порушили кримінальні справу. Йому може загрожувати від трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Не перший випадок
За останній час СБУ зафіксувала ще кілька випадків, коли пропагандисти намагалися загострити ситуацію в Україні:
- інтернет-агітатор з Кіровоградщини адміністрував у соцмережі сторінку спільноти, яка збирала кошти для фінансування терористів;
- іноземець на Закарпатті підбурював місцевих мешканців відділитися і повернутися до складу Угорщини;
- понад три сотні інтернет-агітаторів за завданням російської сторони поширювали фейки про пандемію коронавірусу на мільйонну аудиторію.
За посягання на територіальну цілісність України передбачено такі покарання:
- від трьох до п’яти років позбавлення волі – за дії або заклики з метою зміни державних кордонів або території України;
- від п’яти до десяти років позбавлення волі – якщо зловмисником є представник влади, або хтось скоїв злочин повторно чи за попередньою змовою з іншими особами, або якщо діяльність призвела до розпалювання національної чи релігійної ворожнечі;
- від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі – якщо дії зловмисника стали причиною смерті чи інших тяжких наслідків.