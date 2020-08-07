После отставки мужчина пренебрег присягой. Служба безопасности Украины задержала бывшего украинского военного, который призывал оккупантов к нарушению режима тишины.

Свои преступные призывы мужчина публиковал на личных страницах в российской социальной сети, сообщает пресс-служба СБУ.

Обратите внимание Иностранец в Закарпатье подстрекал к нарушению территориальной целостности: СБУ его задержала

За время деятельности горе-активист собрал почти тысячную аудиторию. Во время обысков правоохранители изъяли у него мобильные телефоны и компьютер, на которых сохранились доказательства преступления,

Задержание экс-военного / Фото СБУ



СБУ изъяли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступления / Фото СБУ

Какое наказание может получить пропагандист

Против экс-военного возбуждено уголовные дело. Ему может грозить от трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Не первый случай

За последнее время СБУ зафиксировала еще несколько случаев, когда пропагандисты пытались обострить ситуацию в Украине:

интернет-агитатор из Кировоградщины администрировал в соцсети страницу сообщества, которая собирала средства для финансирования террористов;

иностранец в Закарпатье подстрекал местных жителей отделиться и вернуться в состав Венгрии;

более трехсот интернет-агитаторов по заданию российской стороны распространяли фейки о пандемии коронавируса на миллионную аудиторию.

За посягательство на территориальную целостность Украины предусмотрено следующие наказания: