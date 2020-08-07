Экс-военный в Сумах призвал оккупантов к боевым действиям: СБУ его задержала – фото
После отставки мужчина пренебрег присягой. Служба безопасности Украины задержала бывшего украинского военного, который призывал оккупантов к нарушению режима тишины.
Свои преступные призывы мужчина публиковал на личных страницах в российской социальной сети, сообщает пресс-служба СБУ.
Обратите внимание Иностранец в Закарпатье подстрекал к нарушению территориальной целостности: СБУ его задержала
За время деятельности горе-активист собрал почти тысячную аудиторию. Во время обысков правоохранители изъяли у него мобильные телефоны и компьютер, на которых сохранились доказательства преступления,
Задержание экс-военного / Фото СБУ
СБУ изъяли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступления / Фото СБУ
Какое наказание может получить пропагандист
Против экс-военного возбуждено уголовные дело. Ему может грозить от трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Не первый случай
За последнее время СБУ зафиксировала еще несколько случаев, когда пропагандисты пытались обострить ситуацию в Украине:
- интернет-агитатор из Кировоградщины администрировал в соцсети страницу сообщества, которая собирала средства для финансирования террористов;
- иностранец в Закарпатье подстрекал местных жителей отделиться и вернуться в состав Венгрии;
- более трехсот интернет-агитаторов по заданию российской стороны распространяли фейки о пандемии коронавируса на миллионную аудиторию.
За посягательство на территориальную целостность Украины предусмотрено следующие наказания:
- от трех до пяти лет лишения свободы – за действия или призывы с целью изменения государственных границ или территории Украины;
- от пяти до десяти лет лишения свободы – если злоумышленником является представитель власти, или кто-то совершил преступление повторно или по предварительному сговору с другими лицами, или если деятельность привела к разжиганию национальной или религиозной розни;
- от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы – если действия злоумышленника стали причиной смерти или иных тяжких последствий.