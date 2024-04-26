Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что передача активов одной страны другой является сложным процессом. Принятие закона в США может служить примером для европейских стран, которые тоже имеют российские активы.
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Что даст конфискация
По словам Липсица, конфискация активов российского Центрального банка облегчит финансирование военной помощи и впоследствии восстановления украинской экономики.
Получая это финансирование, Украина сможет дольше держать сопротивление российской армии и наносить гораздо больше потерь. Чем дольше длится война, тем дольше Россия должна на нее работать. Именно это разрушит российскую экономику,
– подчеркнул доктор экономических наук.
Россия – страна-террорист
Липсиц вспомнил террористический акт Ирана, в ходе которого были жертвы. В их пользу была конфискация иранских активов. Сейчас США так же задействовали такой же механизм.
Россию приравнивают к террористическому государству, которое приносит вред гражданам другой страны,
– отметил доктор экономических наук.
Чтобы прийти к согласию относительно принятия этого закона нужно было 2 года. Американские юристы говорили, что это вполне реально сделать. Однако, по словам Липсица, это не просто для финансово-кредитной системы. Воплощение закона в реальность требует сочетания политической воли и юридических обоснований.
Дело не в юридических аспектах, а в том, что странам Запада нужно решиться на изъятие средств страны, которая ведет себя опасно для мира,
– добавил доктор экономических наук.
Пример для других стран
По словам Липсица, в Европе уже приняли решение направить в пользу Украины доходы, заработанные на использовании российских активов. Если США будут двигаться в этом же направлении, то другие европейские страны последуют примеру.
Замороженные российские активы: последние новости
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призвал Совет ЕС направить доходы от российских активов в Украину. По его словам, деньги должны пойти на закупку оружия.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство настаивает на использовании активов России для усиления и восстановления Украины. Он добавил, что они нужны для ремонта критической и энергетической структуры.
- "Рупор" Кремля Дмитрий Песков заявил, что Америке "придется ответить" за принятый закон. Дмитрий Медведев, как и всегда, сыпал проклятиями, назвал средства кровавыми долларами, а американский ВПК – ненасытным.