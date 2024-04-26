Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что передача активов одной страны другой является сложным процессом. Принятие закона в США может служить примером для европейских стран, которые тоже имеют российские активы.

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Что даст конфискация

По словам Липсица, конфискация активов российского Центрального банка облегчит финансирование военной помощи и впоследствии восстановления украинской экономики.

Получая это финансирование, Украина сможет дольше держать сопротивление российской армии и наносить гораздо больше потерь. Чем дольше длится война, тем дольше Россия должна на нее работать. Именно это разрушит российскую экономику,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Россия – страна-террорист

Липсиц вспомнил террористический акт Ирана, в ходе которого были жертвы. В их пользу была конфискация иранских активов. Сейчас США так же задействовали такой же механизм.

Россию приравнивают к террористическому государству, которое приносит вред гражданам другой страны,

– отметил доктор экономических наук.

Чтобы прийти к согласию относительно принятия этого закона нужно было 2 года. Американские юристы говорили, что это вполне реально сделать. Однако, по словам Липсица, это не просто для финансово-кредитной системы. Воплощение закона в реальность требует сочетания политической воли и юридических обоснований.

Дело не в юридических аспектах, а в том, что странам Запада нужно решиться на изъятие средств страны, которая ведет себя опасно для мира,

– добавил доктор экономических наук.

Пример для других стран

По словам Липсица, в Европе уже приняли решение направить в пользу Украины доходы, заработанные на использовании российских активов. Если США будут двигаться в этом же направлении, то другие европейские страны последуют примеру.

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