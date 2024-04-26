Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що передача активів однієї країни іншій є складним процесом. Прийняття закону у США може слугувати прикладом для європейських країн, які теж мають російські активи.

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Що дасть конфіскація

За словами Ліпсіца, конфіскація активів російського Центрального банку полегшить фінансування військової допомоги та згодом відновлення української економіки.

Отримуючи це фінансування, Україна зможе довше тримати опір російській армії та завдавати набагато більше втрат. Чим довше триває війна, тим довше Росія має на неї працювати. Саме це зруйнує російську економіку,

– підкреслив доктор економічних наук.

Росія – країна-терорист

Ліпсіц пригадав терористичний акт Ірану, в ході якого були жертви. На їхню користь була конфіскація іранських активів. Зараз США так само залучили такий самий механізм.

Росію прирівнюють до терористичної держави, яка приносить шкоду громадянам іншої країни,

– зауважив доктор економічних наук.

Щоб дійти згоди щодо прийняття цього закону потрібно було 2 роки. Американські юристи говорили, що це цілком реально зробити. Однак, за словами Ліпсіца, це не є просто для фінансово-кредитної системи. Втілення закону у реальність потребує поєднання політичної волі та юридичних обґрунтувань.

Справа не в юридичних аспектах, а в тому, що країнам Заходу потрібно наважитись на вилучення засобів країни, яка поводиться небезпечно для світу,

– додав доктор економічних наук.

Приклад для інших країн

За словами Ліпсіца, в Європі вже прийняли рішення направити на користь України доходи, зароблені на використанні російських активів. Якщо США будуть рухатись в цьому ж напрямку, то інші європейські країни візьмуть приклад.

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