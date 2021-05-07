Компания-производитель The Chernobyl Spirit Company заявила, что полиция изъяла 1 500 бутылок еще 19 марта 2021 года. И доставила их в прокуратуру Киева.

Читайте также В Чернобыльской зоне расцвели редкие цветы: невероятные фото растений

В Украине изъяли партию чернобыльской водки

Как информирует BBC, правоохранители конфисковали первую партию спирта, созданного на основе выращенных вблизи Чернобыльской АЭС яблок. Партию из 1 500 бутылок забрали сразу из грузовика на спиртзаводе в Карпатах.

Производители отметили, алкогольный напиток Atomik является первым продуктом для потребления из Чернобыля, что изготовлено после катастрофы 1986 года. Сейчас компания ждет результатов расследования. Мол, точная причина конфискация – неизвестна.



Алкогольный напиток Atomik / Фото The Chernobyl Spirit Company

Сооснователь The Chernobyl Spirit Company Джим Смит предположил, что компанию обвиняют в использовании поддельных акцизных марок.

Но это нет смысла, ведь бутылки предназначались для британского рынка. Поэтому и маркировались акцизными марками Великобритании,

– подчеркнул профессор.

BBC обратились с комментариями в Киевскую Прокуратуру, впрочем, пока ответа на этот вопрос еще не получено.

Производство алкоголя из чернобыльских продуктов: что известно