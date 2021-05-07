Компания-производитель The Chernobyl Spirit Company заявила, что полиция изъяла 1 500 бутылок еще 19 марта 2021 года. И доставила их в прокуратуру Киева.
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Как информирует BBC, правоохранители конфисковали первую партию спирта, созданного на основе выращенных вблизи Чернобыльской АЭС яблок. Партию из 1 500 бутылок забрали сразу из грузовика на спиртзаводе в Карпатах.
Производители отметили, алкогольный напиток Atomik является первым продуктом для потребления из Чернобыля, что изготовлено после катастрофы 1986 года. Сейчас компания ждет результатов расследования. Мол, точная причина конфискация – неизвестна.
Алкогольный напиток Atomik / Фото The Chernobyl Spirit Company
Сооснователь The Chernobyl Spirit Company Джим Смит предположил, что компанию обвиняют в использовании поддельных акцизных марок.
Но это нет смысла, ведь бутылки предназначались для британского рынка. Поэтому и маркировались акцизными марками Великобритании,
– подчеркнул профессор.
BBC обратились с комментариями в Киевскую Прокуратуру, впрочем, пока ответа на этот вопрос еще не получено.
Производство алкоголя из чернобыльских продуктов: что известно
- Компанию The Chernobyl Spirit Company создали украинские и британские ученые. Предприятие производит алкоголь из продуктов, выращенных на украинских территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
- Исследователи работают в Чернобыльской зоне, на которой запрещено вести сельское хозяйство после 1986 года.
- Производители планируют направлять по меньшей мере 75% прибыли от продажи продукции на поддержку общин в пострадавших районах и на сохранение дикой природы.