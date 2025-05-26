В Черкассах произошла стычка между гражданскими и работниками ТЦК: в полиции рассказали детали

В Черкассах произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК. Местные жители прогоняли работников ТЦК, которые занимались проверкой военно-учетных документов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

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Конфликт гражданских и ТЦК в Черкассах

На видео, которое появилось в сети, заметно, как гражданские мужчины и женщины отгоняли военных ТЦК к авто. В конце концов, после инцидента они уехали.

В пресс-службе полиции Черкасс подтвердили, что начато уголовное производство. По словам правоохранителей, инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей.

Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. Сейчас полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев,

– говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что открыто уголовное производство по статье "хулиганство".