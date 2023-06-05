Между Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым возник конфликт, который в конце концов перерос в конфликт между их боевиками. Войны внутри русских группировок связаны в основном с политическими амбициями. Об этом
24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider.
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Интересно заметить, что еще недавно Кадыров и Пригожин были хорошими товарищами. Устраивали
"сценки" для получения большего количества боеприпасов. А на последней встрече они обнимались и обменивались удовольствиями. Однако все изменилось довольно быстро.
Изменилось то, что люди, стоящие за Пригожиным, решили менять путь. Но не в смысле заменить Путина условным Медведевым, а превратить его в символическую фигуру, не принимающую решений. А реальную власть передавать другой группе,
– предположил Тимур Олевский.
Рамзан Кадыров – это один из бенефициаров группировки в руководстве России. Очевидно, что в тот момент,
когда Пригожин оформил свои политические амбиции, они вступили в прямое противостояние. Все складывается так, что лидер Чечни остается с уже отходящей властью. Вождь вагнеровцев представляет новую силу военной хунты.
"У Кадырова возникает конфликт интересов с Пригожиным. Отсюда и корень проблемы. Пригожин предложил россиянам, проигравшим две чеченские войны, заступиться за них перед Кадыровым, который их унижал все эти годы. Не публично, но все понимали", – отметил оппозиционер.
Евгений Пригожин подхватил националистический паттерн россиян, как это и сделал Путин, начиная полномасштабную войну против Украины. Руководитель "Вагнера" предлагает русскому народу борьбу с чеченцами. И это, похоже, сработало.
Тимур Олевский о перепалке Пригожина и Кадырова: смотрите видео
Конфликт Кадырова и Пригожина: что известно Недавно Евгений Пригожин подверг критике кадыровское подразделение "Ахмат" и, уже по привычке, минобороны России. Не упустил случая главарь "Вагнера" и похвастаться вроде бы успехами своих наемников. Депутату российской Госдумы Адаму Делимханову очень не понравилось такое поведение "повара Путина". Он записал видео, где предложил Пригожину выяснить все вопросы "на очной встрече". Кроме того, приближенный к Кадырову Магомет Даудов вместо этого церемониться с предводителем "Вагнера" не стал. В своем обращении он начал угрожать Пригожину расстрелом, хоть и завуалировано.