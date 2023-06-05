Между Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым возник конфликт, который в конце концов перерос в конфликт между их боевиками. Войны внутри русских группировок связаны в основном с политическими амбициями. Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider.

Читайте на тему (Не)равная битва двух дин-донов: зачем Пригожин и Кадыров устроили публичные разборки

"Изменение Путина"

Интересно заметить, что еще недавно Кадыров и Пригожин были хорошими товарищами. Устраивали "сценки" для получения большего количества боеприпасов. А на последней встрече они обнимались и обменивались удовольствиями. Однако все изменилось довольно быстро.