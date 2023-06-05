Між Євгєнієм Пригожиним та Рамзаном Кадировим виник конфлікт, який зрештою переріст у конфлікт між їхніми бойовиками. Війни всередині російських угруповань пов'язані здебільшого з політичними амбіціями. Про це
24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".
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Цікаво зауважити, що ще донедавна Кадиров і Пригожин були добрими товаришами. Влаштовували
"сценки" для отримання більшої кількості боєприпасів. А на останній зустрічі вони обіймалися та обмінювалось приємностями. Однак все змінилось доволі швидко.
Змінилось те, що люди, які стоять за Пригожиним вирішили змінювати шлях. Але не в сенсі замінити Путіна умовним Мєдвєдєвим, а перетворити його в символічну фігуру, яка не приймає рішень. А реальну владу передавати іншій групі,
– припустив Тимур Олевський.
Натомість Рамзан Кадиров – це один з бенефіціарів угруповання в керівництві Росії. Очевидно, що в той момент,
коли Пригожин оформив свої політичні амбіції, вони вступили в пряме протистояння. Все складається так, що лідер Чечні залишається з владою, яка вже відходить. Натомість ватажок вагнерівців представляє нову силу військової хунти.
"У Кадирова виникає конфлікт інтересів з Пригожиним. Звідси й корінь проблеми. Пригожин запропонував росіянам, які програли дві чеченські війни, заступитись за них перед Кадировим, який їх принижував усі ці роки. Не публічно, але усі все розуміли", – зазначив опозиціонер.
Євгєній Пригожин підхопив націоналістичний патерн росіян, як це й зробив Путін, починаючи повномасштабну війну проти України. Керівник "Вагнера" пропонує російському народу боротьбу з чеченцями. І це, схоже, спрацювало.
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Конфлікт Кадирова і Пригожина: що відомо Нещодавно Євгєній Пригожин розкритикував кадирівський підрозділ "Ахмат" та, вже за звичкою, міноборони Росії. Не упустив нагоди ватажок "Вагнера" і похвалитися начебто успіхами своїх найманців. Депутату російської Держдуми Адаму Делімханову вельми не сподобалась така поведінка "кухаря Путіна". Він записав відео, де запропонував Пригожину з'ясувати усі питання "на очній зустрічі". Крім того, наближений до Кадирова Магомет Даудов натомість церемонитись з ватажком "Вагнера" не став. У своєму зверненні він почав погрожувати Пригожину розстрілом, хоч і завуальовано.