Між Євгєнієм Пригожиним та Рамзаном Кадировим виник конфлікт, який зрештою переріст у конфлікт між їхніми бойовиками. Війни всередині російських угруповань пов'язані здебільшого з політичними амбіціями. Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".

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"Зміна Путіна"

Цікаво зауважити, що ще донедавна Кадиров і Пригожин були добрими товаришами. Влаштовували "сценки" для отримання більшої кількості боєприпасів. А на останній зустрічі вони обіймалися та обмінювалось приємностями. Однак все змінилось доволі швидко.