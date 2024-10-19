Соответствующее заявление он сделал в четверг, 17 октября. Об этом сообщает государственный телеканал Китая CCTV.

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Си заговорил о боевых возможностях и новых методах войны

Си призвал готовиться к войне во время посещения ракетных войск китайской армии, которые на днях закончили широкомасштабные учения возле Тайваня.

В своей речи перед военными он призвал "всесторонне усилить подготовку к войне и убедиться, что войска имеют надежные боевые возможности", в частности, китайский президент заговорил об адаптации к новым методам ведения войны.

Следуйте политическим указаниям, укрепляйте миссию и ответственность и упорно работайте на повышение уровня сдерживания и реальных боевых возможностей,

– сказал он.

Напомним, что Китай считает Тайвань частью своей территории. В последние годы он постоянно напоминает о своей позиции, в частности, разворачивая свои военные силы поблизости.

Так, в понедельник, 14 октября, Пекин развернул истребители, беспилотники, военные корабли и корабли береговой охраны, чтобы окружить Тайвань. Издание Insider Paper отмечает, что это уже "четвертый раунд масштабных военных игр вокруг демократического острова за более чем два года".

"Коммунистические лидеры Китая настаивают, что они не исключат использования силы, чтобы взять Тайвань под контроль Пекина", – добавляют там.