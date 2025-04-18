Вел себя агрессивно: в Киевском ТЦК прокомментировали видео с дракой, которое распространяется в сети
- В Киевском ТЦК отреагировали на видео и сообщили, что во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, после чего спровоцировал драку.
- После побега мужчина подан в розыск, он будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего.
В сети распространилось видео, где в одном из спальных районов города Киева между военнообязанным мужчиной и работником районного ТЦК возникла драка, в которую вмешались полицейские.
Мужчина вел себя агрессивно и сам спровоцировал инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Киевского ТЦК.
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В Киевском ТЦК прокомментировали видео с дракой
На кадрах видео видно, как мужчина в военной форме и полицейский дерутся с мужчиной в гражданской одежде, которого повалили на землю. Мужчина оказывал сопротивление и наносил удары в ответ военнослужащему.
В Киевском ТЦК сообщили, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку.
После этого была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, но мужчина убежал.
Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП а также полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства. Видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт,
– отметили в сообщении.
После побега гражданин подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
В ТЦК также добавили, что Подразделения Сил обороны, которые выполняют боевые задачи требуют своевременной замены на позициях, ротаций, отдыха и восстановления морально-психологических и физических сил.