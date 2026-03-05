Украина может предоставить партнерам дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ПВО Patriot, –Зеленский

Украина может поделиться с союзниками опытом борьбы с дронами-камикадзе и собственными технологиями перехвата беспилотников. В Киев уже обратились партнеры с Ближнего Востока, Европы и США с просьбой поделиться экспертизой.

В то же время Украина нуждается в ракетах для систем Patriot, поэтому возможен взаимовыгодный обмен технологиями и вооружением. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно об обмене оружием?

Украина получила запросы от партнеров о передаче опыта противодействия иранским ударным беспилотникам. Речь идет прежде всего о странах Ближнего Востока, которые также столкнулись с атаками таких дронов по гражданской инфраструктуре.

По словам президента Владимира Зеленского, представители этих государств уже сигнализировали о заинтересованности украинской экспертизой. Украина за годы полномасштабной войны накопила уникальный опыт борьбы с массированными атаками дронов, в частности иранских Shahed.

У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться наработками, если делегации партнеров приедут в страну. Запросы о таком сотрудничестве, по его словам, также поступают от европейских государств и Соединенных Штатов.

В то же время Украина сама нуждается в помощи союзников. Прежде всего речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Президент признал, что Киев имеет дефицит таких боеприпасов, в частности ракет PAC-2 и PAC-3, которые используются для перехвата ракет и дронов.

По словам Зеленского, именно поэтому обсуждается формат взаимовыгодного сотрудничества. Украина могла бы делиться технологиями и опытом, а союзники – помогать с поставками необходимого вооружения.

Почему украинские дроны-перехватчики являются такими важными?

Одной из главных причин интереса партнеров к украинским технологиям является эффективность дронов-перехватчиков. Эти беспилотники созданы для уничтожения вражеских дронов в воздухе и могут значительно удешевить противодействие массированным атакам.

Зеленский объяснил, что использование дорогих ракет для систем Patriot не всегда является оптимальным решением. Например, во время массированных атак, когда враг запускает сотни беспилотников, расходы на перехват могут быть колоссальными.

У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "Шахедов" они не собьют – это очень дорого,

– объяснил президент.

Именно поэтому дроны-перехватчики становятся важной альтернативой. Они значительно дешевле ракет ПВО и могут массово использоваться для уничтожения беспилотников.

Для США и других союзников этот опыт является особенно ценным, ведь современные войны все чаще характеризуются массированным применением дронов. Украина же фактически стала полигоном для разработки новых методов противодействия таким атакам.

Кроме того, украинские разработки позволяют создавать многоуровневую систему обороны: от систем радиоэлектронной борьбы до перехватчиков и классических средств ПВО.

Что известно об угрозе дефицита ракет ПВО для Украины?