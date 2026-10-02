Президент США Дональд Трамп перед принятием решения об аресте диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро несколько часов советовался с чат-ботом Grok от Илона Маска. Искусственный интеллект предсказал радость венесуэльцев от падения режима, после чего американский лидер отдал приказ о проведении операции.

Об этом пишет Time со ссылкой на собственные источники.

Что Трамп обсуждал с ИИ

В декабре 2025 года миллиардер Илон Маск прибыл в Овальный кабинет для тайной встречи с американским лидером. Во время этой беседы Дональд Трамп в течение нескольких часов задавал чат-боту Grok вопросы о своем президентстве и будущем наследии.

В тот период Трамп отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по венесуэльским судам, которые якобы занимались контрабандой наркотиков. Он решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, как граждане Венесуэлы отреагируют на захват Мадуро. ИИ ответил, что последний является репрессивным и крайне непопулярным диктатором, поэтому люди скорее будут праздновать его падение.

После отдачи приказа об аресте Мадуро в следующем месяце на улицах действительно начались празднования. Официальные лица утверждают, что Трамп покинул встречу с Маском, признав нейросеть Grok гениальной.

Свобода развития американских технологий

Такое общение с чат-ботом вдохновило президента США предоставить американским компаниям полную свободу для более быстрого развития искусственного интеллекта по сравнению с зарубежными конкурентами. 31 августа Трамп публично поддержал развитие инфраструктуры для ИИ на своей странице в Truth Social.

Единственная причина, по которой общины по всей территории США не должны хотеть центров обработки данных, – это если они стремятся в конечном итоге оказаться в состоянии отсталости и бедности. Если же они хотят быть успешными и состоятельными, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, – пусть царит ИИ,

– написал Трамп.

Через несколько дней американскому лидеру показали результаты опросов, которые выявили обеспокоенность граждан возможной потерей рабочих мест, ростом расходов и риском выхода технологий из-под контроля человека. Источники утверждают, что Трамп просто не обращал на это внимания, ведь привык действовать по собственному усмотрению и вызывать возмущение, "а потом наблюдать, как все в конце концов возвращаются к нему. На данном этапе его трудно убедить сделать что-то".

Американского лидера также не смутили все более громкие призывы обеих партий к введению новых правил регулирования ИИ.

"Мне не нужно разрушать эту отрасль. Мы зарабатываем на ней немалые деньги. Эта отрасль – это промышленная революция, но в большем масштабе. Это интернет, но гораздо более масштабный", – подчеркнул Дональд Трамп.

В то же время на вопрос о вмешательстве агентов OpenAI в работу веб-сайтов федерального правительства президент Трамп ответил: "Кто их взломал? Им это не разрешено".