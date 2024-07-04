Военнослужащие вынуждены были задержать нарушительницу. Женщина вела себя грубо и использовала нецензурную лексику.

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Что известно о конфликте между работниками ГПСУ и женщиной на Закарпатье

В селе Нижняя Апша в Закарпатской области произошел конфликт между женщиной и работниками ГПСУ. Инцидент случился, когда женщина, возвращаясь вместе с родственниками с отдыха, решила не становиться в очередь на блокпосте, аргументируя это тем, что ребенку в машине было плохо.

Несмотря на требования работников ГПСУ стать в очередь, она отправилась по своим делам, избегая проверки.

Конфликт между женщиной и пограничниками: смотрите видео

Пограничники преследовали и остановили ее автомобиль. Во время задержания возник конфликт, который был зафиксирован на видео.

Пообщавшись с другими свидетелями данной ситуации могу сказать, что ситуация не в полной мере соответствует тому, что в социальных сетях написала госпожа Ольга,

– отметил журналист.

Как на инцидент отреагировали в Мукачевском пограничном отряде

Впоследствии на инцидент отреагировали в Мукачевском пограничном отряде. Там сообщили, что женщина вела себя грубо и пренебрежительно, используя нецензурную лексику, а также едва не сбив 19-летнюю пограничницу, скрылась с места происшествия на высокой скорости.

После преследования пограничники задержали женщину, несмотря на ее сопротивление. Ее доставили в пограничное подразделение, где составили протокол об административном правонарушении.