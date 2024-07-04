Військовослужбовці змушені були затримати порушницю. Жінка поводилася грубо та використовувала нецензурну лексику.

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Що відомо про конфлікт між працівниками ДПСУ та жінкою на Закарпатті

У селі Нижня Апша в Закарпатській області стався конфлікт між жінкою та працівниками ДПСУ. Інцидент трапився, коли жінка, повертаючись разом з родичами з відпочинку, вирішила не ставати в чергу на блокпості, аргументуючи це тим, що дитині в машині було погано.

Попри вимоги працівників ДПСУ стати в чергу, вона вирушила по своїм справам, уникаючи перевірки.

Конфлікт між жінкою та прикордонниками: дивіться відео

Прикордонники переслідували та зупинили її автомобіль. Під час затримання виник конфлікт, який було зафіксовано на відео.

Поспілкувавшись з іншими свідками даної ситуації можу сказати, що ситуація не в повній мірі відповідає тому, що в соціальних мережах написала пані Ольга,

– зазначив журналіст.

Як на інцидент відреагували у Мукачівському прикордонному загоні

Згодом на інцидент відреагували у Мукачівському прикордонному загоні. Там повідомили, що жінка поводила себе грубо та зверхньо, використовуючи нецензурну лексику, а також ледь не збивши 19-річну прикордонницю, втекла з місця події на високій швидкості.

Після переслідування прикордонники затримали жінку, попри її опір. Її доставили до прикордонного підрозділу, де склали протокол про адміністративне правопорушення.