Для прекращения операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, начатой 19 сентября, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика должна капитулировать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с генсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Алиев рассказал, как закончить боевые действия

Беседа прошла 19 сентября. В ней Алиев пояснил, что был "вынужден" начать "антитеррористические мероприятия" в регионе из-за якобы провокации со стороны Армении, наращивания ее вооруженных сил в Нагорном Карабахе, в том числе заминировании территории. Также политик вспомнил проведение так называемых "президентских выборов" в Карабахском регионе, назвав их очередным посягательством Армении на суверенитет Азербайджана.

Он также добавил, что представителей армянского населения в Нагорном Карабахе неоднократно приглашали к обсуждению вопросов реинтеграции, однако они отказывались.

Алиев отметил условия прекращения вооруженного конфликта:

полный вывод военных Вооруженных Сил Армении из Карабаха;

роспуск режима в Степанакерте;

незаконные вооруженные формирования должны сдать оружие.

Ответ Блинкена

В свою очередь генсекретарь США подтвердил разговор с президентом Азербайджана. Он отметил, что призвал Алиева немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

Блинкен подчеркнул, что Азербайджан должен отказаться от вооруженного противостояния ради мирного урегулирования противоречий.

Любопытная деталь. Еще в мае премьер-министр Армении Пашинян заявлял о готовности его страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении гарантий прав и безопасности проживающих в регионе этнических армян. А за два дня до начала "операции" Пашинян рассказывал о намерении заключить с Алиевым мирное соглашение по Нагорному Карабаху до конца года.

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